T20 વર્લ્ડ કપ : ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું

મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપ 2024માં આખરે ટીમ ઈન્ડિયાનું ખાતું ખુલી ગયું છે. પ્રથમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે કારમી હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ તેની બીજી મેચમાં વાપસી કરી અને કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ મેચમાં ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેના કારણે પાકિસ્તાની ટીમ માત્ર 105 રન બનાવી શકી હતી. જો કે, બેટ્સમેનોએ ફરી નિરાશ કરી મેચને મુશ્કેલ બનાવી દીધી હતી પરંતુ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે (29) શાનદાર ઇનિંગ રમી અને ટીમને જીત સુધી પહોંચાડી. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાની આશા અકબંધ રાખી છે.

અરુંધતીની ઘાતક બોલિંગ

દુબઈમાં રમાયેલી આ મેચમાં બહુ મોટો સ્કોર જોવા મળ્યો ન હતો. અપેક્ષા મુજબ દિવસ દરમિયાન રમાયેલી મેચમાં પિચ ધીમી સાબિત થઈ હતી અને મોટા શોટ મારવા સરળ નહોતા. આ છતાં, ચુસ્ત બોલિંગની જરૂર હતી અને ભારતે તેને પ્રથમ ઓવરથી જ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂક્યું. મીડિયમ પેસર રેણુકા સિંહે ઓપનર ગુલ ફિરોઝાને પહેલી જ ઓવરમાં બોલિંગ કરીને શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. જ્યારે સ્પિનર ​​દીપ્તિ શર્માએ પાંચમી ઓવરમાં સિદ્રા અમીનની વિકેટ લીધી હતી.

Arundhati Reddy delivered a splendid spell of 3/19 against Pakistan, leading India to their first win of the Women’s #T20WorldCup 2024 👏 She wins the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/vjfeLyvKwE — ICC (@ICC) October 6, 2024

આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન શરૂઆતથી જ સારું દેખાઈ રહ્યું હતું પરંતુ છેલ્લી મેચની એક ભૂલ ફરી જોવા મળી. ભારતીય લેગ સ્પિનર ​​આશા શોભનાએ સારી બોલિંગ કરી હતી પરંતુ તેની ફિલ્ડિંગ શાળાના કોઈપણ બાળક કરતા ખરાબ હતી. આશાએ મેચમાં બે ખૂબ જ સરળ કેચ છોડ્યા અને યોગાનુયોગ બંને કેચ ઝડપી બોલર અરુંધતિ રેડ્ડીએ અલગ-અલગ ઓવરમાં છોડ્યા. આ પછી પણ અરુંધતિની હિંમત ન તુટી અને તેણે 4 ઓવરમાં માત્ર 14 રન આપીને 3 વિકેટ લઈને પાકિસ્તાની બેટિંગની કમર તોડી નાખી. પાકિસ્તાન માટે અનુભવી ઓલરાઉન્ડર નિદા ડારે 28 રન બનાવ્યા, જેના આધારે ટીમ 105 રન સુધી પહોંચાડવામાં સફળ રહી. રેડ્ડી ઉપરાંત શ્રેયંકા પાટિલને પણ 2 વિકેટ મળી હતી.

કેપ્ટન કૌરે ટીમ ઈન્ડિયાની ઈજ્જત બચાવી

ભારતની બેટિંગની વાત કરીએ તો છેલ્લી 3 મેચમાં આવી જ હાલત જોવા મળી હતી. બે વોર્મ-અપ મેચ અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની મેચમાં ભારતીય ટોપ ઓર્ડર ઝડપી શરૂઆત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. સ્મૃતિ મંધાના માત્ર 7 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી. આ પછી જેમિમાહ રોડ્રિગ્ઝે ઓપનર શેફાલી વર્મા સાથે મળીને ઈનિંગને સંભાળી હતી પરંતુ સ્થિતિ એવી હતી કે 8મી ઓવરમાં ભારતીય ઈનિંગ્સની પ્રથમ બાઉન્ડ્રી આવી હતી અને બંનેએ બીજી વિકેટ માટે 43 રનની ભાગીદારી કરી હતી પરંતુ તે ખૂબ જ ધીમી હતી . અહીં જ શેફાલી (32) આઉટ થઈ અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત ક્રિઝ પર આવી.

અગાઉની મેચોમાં હરમનપ્રીત ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરી રહી હતી અને કોચે તેને જાળવી રાખવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની હાર બાદ તરત જ આ નિર્ણય બદલવો પડ્યો અને તેનું પરિણામ પણ આવ્યું. જો કે, જેમિમાહ (23) અને રિચા ઘોષ (0) તેમની નજર સામે સતત બોલ પર આઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે એક વખત તણાવ વધી ગયો. તેમ છતાં કૌરે દીપ્તિ શર્મા (7) સાથે મળીને ટીમને જીત સુધી પહોંચાડી હતી. હરમનપ્રીતે જીત પહેલા 2 રને નિવૃત્તિ લીધી હતી અને ઈજાગ્રસ્ત પરત ફર્યા હતા, પરંતુ મેચ પર તેની કોઈ અસર થઈ ન હતી અને ભારતે 18.5 ઓવરમાં 108 રન બનાવીને જીત મેળવી હતી.