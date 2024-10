ઇઝરાયેલમાં ફરી આતંકવાદી હુમલો, અનેક ઘાયલ

દક્ષિણ ઈઝરાયેલના બેરશેબા શહેરમાં આતંકવાદી હુમલો થયો છે. આ હુમલામાં એક મહિલાનું મોત થયું છે, જ્યારે 10 લોકો ઘાયલ થયા છે. તે જ સમયે, પોલીસનું કહેવું છે કે આતંકવાદી માર્યો ગયો છે. સ્થાનિક મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, આ ગોળીબારની ઘટનામાં લગભગ 20 વર્ષની એક છોકરીની હાલત ગંભીર છે, તેના શરીરના ભાગોમાં ગોળી વાગી છે, લગભગ 20 વર્ષના ચાર યુવકો અને અન્ય એકને હળવી ઈજા થઈ છે. હાલ તેમને મેડિકલ સહાય આપવામાં આવી રહી છે.

Update to the terror attack by the Be’er Sheva Central Bus Station.

MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN

— Magen David Adom (@Mdais) October 6, 2024