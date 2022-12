ભારતે બાંગ્લાદેશને 227 રનથી હરાવીને ODI ફોર્મેટમાં તેની ત્રીજી સૌથી મોટી જીત નોંધાવી

ભારતે વનડે શ્રેણીની ત્રીજી મેચમાં બાંગ્લાદેશને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. ટીમ ઈન્ડિયાએ 227 રનની ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી હતી. ટીમ માટે ઈશાન કિશને બેવડી સદી ફટકારી હતી. જ્યારે વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી હતી. શાર્દુલ ઠાકુર અને અક્ષર પટેલ બોલિંગમાં ઝળક્યા હતા. જોકે ટીમ ઈન્ડિયા આ સિરીઝ 1-2થી હારી ગઈ હતી. બાંગ્લાદેશે શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચમાં રોમાંચક જીત નોંધાવી હતી. તેના માટે શાકિબ અલ હસને ત્રીજી મેચમાં સૌથી વધુ 43 રન બનાવ્યા હતા.

Bangladesh clinch the 3-match series by 2-1

ODI ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આ ત્રીજી સૌથી મોટી જીત છે. વનડેમાં ભારતની સૌથી મોટી જીત 2007માં બર્મુડા પર હતી. જેમાં તેણે 257 રનથી જીત મેળવી હતી. આ પછી ટીમ ઈન્ડિયાએ હોંગકોંગને 256 રનથી હરાવ્યું. હવે ભારતે બાંગ્લાદેશને 227 રનથી હરાવ્યું છે.

#INDvsBAN 3rd ODI | India 409/8 in 50 overs against Bangladesh (I Kishan 210, V Kohli 113)

બાંગ્લાદેશની ટીમ 182 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી

ટીમ ઈન્ડિયા દ્વારા આપવામાં આવેલા ટાર્ગેટનો પીછો કરવા માટે બાંગ્લાદેશની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. ટીમની પ્રથમ વિકેટ અનામુલ હકના રૂપમાં પડી હતી. તે 8 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. કેપ્ટન લિટન દાસ 29 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. તેણે 26 બોલનો સામનો કર્યો અને 4 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા ફટકાર્યા. શાકિબ અલ હસને 50 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

યાસિર અલી 25 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેણે 2 ફોર અને 1 સિક્સ ફટકારી હતી. આફિફ હુસૈન 8 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. મેહદી હસન 3 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ઇબાદત હુસૈન ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ આઉટ થયો હતો. મુસ્તાફિઝુર રહેમાન 17 બોલમાં 13 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. અંતમાં તસ્કીન અહેમદ 16 બોલમાં 17 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. તેણે 2 સિક્સર ફટકારી હતી. આ રીતે બાંગ્લાદેશની ટીમ 34 ઓવરમાં 182 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. તેણે આ શ્રેણી 1-2થી જીતી લીધી છે.

શાર્દુલે 3 વિકેટ લીધી હતી

ટીમ ઈન્ડિયા માટે શાર્દુલ ઠાકુરે શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. તેણે 5 ઓવરમાં 30 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી. અક્ષર પટેલે પણ સારી બોલિંગ કરી હતી. તેણે 5 ઓવરમાં 22 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. ઉમરાન મલિકે 8 ઓવરમાં 43 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. કુલદીપ યાદવે 10 ઓવરમાં 53 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. તેણે મેડન ઓવર પણ લીધી હતી. વોશિંગ્ટન સુંદરે એક ઓવરમાં માત્ર બે રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. મોહમ્મદ સિરાજે 5 ઓવરમાં 27 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી.

ઈશાન કિશનની બેવડી સદી

પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 409 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન ઈશાન કિશને 210 રનની ઐતિહાસિક ઈનિંગ રમી હતી. તેણે 131 બોલનો સામનો કર્યો અને 24 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગા ફટકાર્યા. વિરાટ કોહલીએ 91 બોલમાં 113 રન બનાવ્યા હતા. કોહલીએ આ ઇનિંગમાં 11 ફોર અને 2 સિક્સર ફટકારી હતી. ઓપનર શિખર ધવન 3 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. વોશિંગ્ટન સુંદરે 37 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. તેણે 27 બોલનો સામનો કર્યો અને 4 ફોર અને એક વ્હીલ ફટકાર્યા. અક્ષર પટેલે 20 રન બનાવ્યા હતા.

Ishan Kishan becomes fastest double centurion in ODIs with 210-run knock against Bangladesh

