IND vs BAN: ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારતની જીત સાથે શરૂઆત

ટીમ ઈન્ડિયાએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 માં પોતાની સફર જીત સાથે શરૂ કરી છે. દુબઈમાં રમાયેલી મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી જ મેચમાં બાંગ્લાદેશને 6 વિકેટથી હરાવીને પોતાનું ખાતું ખોલ્યું. દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમની મુશ્કેલ પીચ પર ભારતને 229 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં મુશ્કેલી પડી અને એક સમયે તેઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા, પરંતુ શુભમન ગિલ (અણનમ 101) એ શાનદાર સદી ફટકારીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. ગિલ પહેલા સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી (5/53) એ પાંચ વિકેટ લઈને બાંગ્લાદેશની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું હતું અને ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો પાયો નાખ્યો હતો.

A fighting century from Shubman Gill helps India begin their #ChampionsTrophy campaign with a win 👏#BANvIND 📝: https://t.co/YrDJCV7R6G pic.twitter.com/xzVJ0niQ0J

— ICC (@ICC) February 20, 2025