એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોંચી ભારત અને પાકિસ્તાન, આવતીકાલે મુકાબલો

એશિયન ક્રિકેટનો મહાકુંભ 30 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. 2023ના એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 2 સપ્ટેમ્બરે શાનદાર મેચ રમાશે. 2023 એશિયા કપ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકામાં યોજાશે. આ પહેલા 2023 ઇમર્જિંગ એશિયા કપની મેચો શ્રીલંકામાં રમાઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટ પણ તેના છેલ્લા તબક્કામાં છે.

A FIFER from Nishant Sindhu inspires India ‘A’ to the Final of the #ACCMensEmergingTeamsAsiaCup 👏👏

India ‘A’ successfully defend the total and complete a 51-run win 🙌

Scorecard – https://t.co/XnH1m6JqPM #ACC pic.twitter.com/vgRAizbXIK

— BCCI (@BCCI) July 21, 2023