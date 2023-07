IND vs Wi : વિન્ડીઝે ટોસ જીત્યો, ભારત પ્રથમ બેટિંગ કરશે, રોહિત આઉટ, પંડ્યા સુકાની

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી વન-ડે રમાઈ રહી છે. આ મેચ કેન્સિંગ્ટન ઓવલ, બ્રિજટાઉન, બાર્બાડોસમાં રમાઈ રહી છે. ભારતીય ટીમ 3 મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ 2006-07થી વિન્ડીઝ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે. છેલ્લા 17 વર્ષથી ટીમ ઈન્ડિયા કેરેબિયન ટીમ સામે વનડે શ્રેણી જીતી રહી છે. બીજી વનડે જીતીને ભારતીય ટીમ વિન્ડીઝ સામેની સતત 13મી વનડે શ્રેણી પોતાના નામે કરશે. શ્રેણીની પ્રથમ વનડેમાં યજમાન વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગઈ હતી. તે મહેમાનો સાથે સ્પર્ધા કરવામાં નિષ્ફળ રહી. બીજી વનડેમાં પણ યજમાન ટીમ તરફથી પડકાર મેળવવો મુશ્કેલ છે. વિન્ડીઝે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું.

🚨 Toss Update 🚨

West Indies win the toss and elect to field first in the 2nd ODI.

Follow the match – https://t.co/k4FosiRmuT#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/tEUAw1b07b

— BCCI (@BCCI) July 29, 2023