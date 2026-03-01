વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું ભારત

ટીમ ઈન્ડિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અંતિમ સુપર 8 મેચમાં આમને-સામને હતા. ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. શાઈ હોપની ટીમે આનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 195 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાએ છેલ્લી ઓવરમાં 5 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે.
𝗧𝗵𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝘀 🇮🇳#TeamIndia are semi-finals bound in the #T20WorldCup 👏
Updates ▶️ https://t.co/ur4pr8Bi3K
— BCCI (@BCCI) March 1, 2026
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો
ટોસ હાર્યા બાદ, પ્રથમ બેટિંગ કરતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝે સારી શરૂઆત કરી. કેપ્ટન શાઈ હોપે 32 રન બનાવ્યા, જ્યારે અન્ય ઓપનર, રોસ્ટન ચેઝે પણ 40 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરી રહેલા શિમરોન હેટમાયરએ મહત્વપૂર્ણ 27 રન ઉમેર્યા. શેરફેન રૂધરફોર્ડ ફક્ત 14 રન બનાવી શક્યા. અંતે, રોવમેન પોવેલે 19 બોલમાં 34 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. જેસન હોલ્ડરે પણ 22 બોલમાં અણનમ 37 રન બનાવ્યા. આનાથી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 195 રન બનાવી શક્યું. ટીમ ઇન્ડિયા માટે જસપ્રીત બુમરાહે બે વિકેટ લીધી. હાર્દિક પંડ્યા અને વરુણ ચક્રવર્તીએ એક-એક બેટ્સમેનને આઉટ કર્યો.
Cometh the hour, cometh Sanju Samson! 🫡
9⃣7⃣*(50) – A knock for the ages to take #TeamIndia into the semi-finals 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/ur4pr8Bi3K
— BCCI (@BCCI) March 1, 2026
ટીમ ઇન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોંચી
લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ટીમ ઇન્ડિયા સારી શરૂઆત કરી શક્યું નહીં. અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશન બંને આ મોટી મેચમાં નિષ્ફળ ગયા. જોકે, અન્ય ઓપનર, સંજુ સેમસન, એ જવાબદારી લીધી અને 50 બોલમાં 12 ચોગ્ગા અને ચાર જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકારીને 97 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 18 રન ઉમેર્યા, જ્યારે તિલક વર્માએ પણ 27 રનની ટૂંકી પરંતુ મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી. અંતે, હાર્દિક પંડ્યાએ પણ 17 રનની સારી ઇનિંગ રમી, જેના કારણે ટીમ ઇન્ડિયાને અંતિમ ઓવરમાં 5 વિકેટથી મેચ જીતવામાં મદદ મળી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ તરફથી શમર જોસેફ અને જેસન હોલ્ડરે 2-2 વિકેટ લીધી. આ જીત સાથે, ટીમ ઇન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે.