Ind Vs Sa: બીજી T20માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતી બોલિંગ પસંદ કરી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે T-20 શ્રેણીની બીજી મેચ પોર્ટ ઓફ સ્પેનમાં રમાઈ રહી છે. ત્રણ મેચની આ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ વરસાદને કારણે રમાઈ શકી ન હતી, બીજી મેચ પણ વરસાદના છાયામાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરમે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એટલે કે ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા બેટિંગ કરવાની છે. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ આ સીરીઝમાં મેદાન માર્યું છે, આ સીરીઝથી સ્પષ્ટ થઈ જશે કે ભારતીય ટીમ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2024 પહેલા કેવી તૈયારી કરે છે.

