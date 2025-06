ભારત-ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણી માટે ‘તેંડુલકર-એન્ડરસન ટ્રોફી’ જાહેર

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 20 જૂનથી ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. આ બ્લોકબસ્ટર ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા એક મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. આ વખતે આ ટેસ્ટ શ્રેણી ‘તેંડુલકર-એન્ડરસન ટ્રોફી’ માટે રમાશે. હવે ‘તેંડુલકર-એન્ડરસન ટ્રોફી’નું અનાવરણ 19 જૂન (ગુરુવાર) ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ટ્રોફીની પહેલી તસવીર શેર કરી છે. ક્રિકેટના ‘ભગવાન’ સચિન તેંડુલકર અને ભૂતપૂર્વ ઇંગ્લિશ ફાસ્ટ બોલર જેમ્સ એન્ડરસન પણ એક તસવીરમાં જોવા મળે છે. આ ટ્રોફીનું નામ આ બે દિગ્ગજોના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે.

Two cricketing icons. One special recognition 🤝

The legendary Sachin Tendulkar and James Anderson pose alongside the new 𝘼𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣-𝙏𝙚𝙣𝙙𝙪𝙡𝙠𝙖𝙧 𝙏𝙧𝙤𝙥𝙝𝙮 🏆#TeamIndia | #ENGvIND | @sachin_rt | @jimmy9 pic.twitter.com/4lDCFTud21

— BCCI (@BCCI) June 19, 2025