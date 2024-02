IND vs ENG: KL રાહુલ પાંચમી ટેસ્ટમાંથી બહાર, બુમરાહ પરત ફર્યો

ભારતનો સ્ટાર બેટ્સમેન કેએલ રાહુલ પણ ઈંગ્લેન્ડ સામેની પાંચમી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. બીસીસીઆઈએ ગુરુવારે આ વાતની પુષ્ટિ કરી. એવી અટકળો હતી કે રાહુલ છેલ્લી ટેસ્ટમાં વાપસી કરી શકે છે. રાહુલ ઈજાના કારણે પ્રથમ ટેસ્ટ રમ્યા બાદથી ટીમની બહાર છે. આ સાથે જ જસપ્રીત બુમરાહની ટીમમાં વાપસી થઈ છે. તેને ચોથી ટેસ્ટ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. તેની જગ્યાએ આકાશ દીપ રમ્યો હતો. હવે બુમરાહની વાપસીથી ટીમ મજબૂત બની છે. આ સિવાય બીસીસીઆઈએ પણ મોહમ્મદ શમીની ઈજાને લઈને અપડેટ આપી છે.

🚨 NEWS 🚨#TeamIndia‘s squad for the 5th @IDFCFIRSTBank Test against England in Dharamsala announced.

Details 🔽 #INDvENG https://t.co/SO0RXjS2dK

— BCCI (@BCCI) February 29, 2024