ભારતીય ટીમનું આગામી ડોમેસ્ટિક સીઝન માટે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર

BCCIએ 2023-24ની ડોમેસ્ટિક સીઝન માટે મેચોના શેડ્યૂલ અને મેદાનોના નામ જાહેર કર્યા છે. આ ડોમેસ્ટિક સીઝન દરમિયાન ભારતીય ટીમ 16 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. જેમાં 5 ટેસ્ટ મેચો સિવાય 3 ODI અને 8 T20 મેચ સામેલ છે. આ સિવાય ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝનું શેડ્યૂલ અને સ્થળ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ટીમ વર્લ્ડકપ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 3 વનડે મેચોની સીરીઝ રમશે. આ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 22 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. જ્યારે બીજી અને ત્રીજી મેચ અનુક્રમે 24 અને 27 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. આ સિવાય મોહાલી, ઈન્દોર અને રાજકોટમાં ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણીની મેચો યોજાશે. તે જ સમયે, વર્લ્ડ કપ પછી, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 5 T20 મેચોની શ્રેણી રમાશે. આ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 23 નવેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે.

NEWS – BCCI announces fixtures for International Home Season 2023-24.

The Senior Men’s team is scheduled to play a total of 16 International matches, comprising 5 Tests, 3 ODIs, and 8 T20Is.

— BCCI (@BCCI) July 25, 2023