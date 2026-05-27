કાળઝાળ ગરમીમાંથી મળશે મોટી રાહત! IMD ચોમાસા જેવું એલર્ટ

દેશના મોટાભાગના રાજ્યો અત્યારે સૂર્યદેવના પ્રકોપ અને અસહ્ય હીટવેવનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશના બાંદા સહિતના વિસ્તારોમાં પારો રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો છે. આ કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ભારતીય હવામાન વિભાગે (IMD) એક રાહત આપનારા સમાચાર જાહેર કર્યા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (Western Disturbance) સક્રિય થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે હવામાનમાં અચાનક પલટો આવશે. આગામી 28 થી 30 May દરમિયાન દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તરાખંડ સહિત ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતના અનેક રાજ્યોમાં વાવાઝોડા અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આનાથી તાપમાનનો પારો ગગડશે અને લોકોને ગરમીથી મોટી રાહત મળશે.
યુપીમાં વાવાઝોડાનો આતંક: 8 લોકોના કરુણ મોત, 40 ઘરો બળીને ખાખ
રાહતના આ સમાચાર વચ્ચે વિતેલા બે દિવસો દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વાવાઝોડા, ધૂળની ડમરીઓ અને અચાનક આવેલા વરસાદે ભારે તબાહી મચાવી છે. ખાસ કરીને લખીમપુર, ગોંડા અને સીતાપુર જિલ્લામાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. આ કુદરતી આફત અને તેને લીધે થયેલા જુદા જુદા અકસ્માતોમાં કુલ 8 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. તીવ્ર પવનના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં મકાનોની દીવાલો ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી અને ઘરોના પતરાં (ટીન-શેડ) હવામાં ઉડી ગયા હતા. લખીમપુરના કારીબડેરી ગામમાં વાવાઝોડા દરમિયાન લાગેલી ભયાનક આગના કારણે આશરે 40 ગરીબ પરિવારોના આશિયાના (ઘરો) બળીને રાખ થઈ ગયા હતા. આ અણધારી આફતથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. અનેક જગ્યાએ વીજળીના થાંભલા અને વિશાળ વૃક્ષો ઉખડી જતાં સેંકડો ગામડાઓમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો.
રેલવે ટ્રેક પર ઝાડ પડતાં વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો, ખેડૂતો ચિંતિત
યુપીના ગોંડામાં મનકાપુર-અયોધ્યા રેલવે માર્ગ પર મોટો અકસ્માત ટળ્યો હતો. અહીં ભારે તોફાનના કારણે રેલવે ટ્રેક પર મોટું વૃક્ષ પડી ગયું હતું, જેના લીધે રેલ વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયો હતો. ઘણી ટ્રેનોના રૂટ ડાયવર્ટ કરવા પડ્યા હતા, જેના કારણે હજારો મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. બાદમાં તોફાન શાંત પડતાં રેલવે કર્મચારીઓએ યુદ્ધના ધોરણે ટ્રેક સાફ કરીને ટ્રેન વ્યવહાર પુનઃસ્થાપિત કર્યો હતો. આ આફતથી ખેડૂતોના ઉભા પાકને પણ વ્યાપક નુકસાન થયું છે.
રાજ્યમાં સર્જાયેલી આ ગંભીર સ્થિતિ અંગે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. તેમણે તાત્કાલિક અસરથી તમામ જિલ્લા અધિકારીઓને રાહત અને બચાવ કામગીરી તેજ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. આ સાથે જ અસરગ્રસ્ત પીડિત પરિવારો અને નુકસાન વેઠનારા ખેડૂતોને સરકાર તરફથી તમામ સંભવિત આર્થિક સહાય પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી છે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની એન્ટ્રી: આ રાજ્યો માટે એલર્ટ જાહેર
હવામાન વિભાગના રિપોર્ટ અનુસાર, વાહનચાલકો અને નાગરિકોએ માત્ર એક દિવસ જ ગરમી સહન કરવી પડશે, ત્યારબાદ મુસળધાર વરસાદનો રાઉન્ડ શરૂ થશે. આ નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ બંગાળની ખાડીમાંથી પૂર્વ ભારતમાં પ્રવેશ કરીને ઉત્તર ભારત તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. આ સિવાય પંજાબ અને હરિયાણાની ઉપર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન (ચક્રવાતી પવનની સિસ્ટમ) સક્રિય થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે 28 May ની સાંજથી જ વાતાવરણ પલટાશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ શરૂ થશે.
આઈએમડીએ આગામી 30 May સુધી ઉત્તર પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ-કાશ્મીર, દિલ્હી, હરિયાણા, બિહાર, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપ્યું છે. આ ઉપરાંત પૂર્વત્તર (North-Eastern) રાજ્યોમાં પણ સારો વરસાદ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલાક રાજ્યોમાં ભારે ધૂળની ડમરીઓ ઉડવાની અને કરા પડવાની (ઓલાવૃષ્ટિ) પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આ વરસાદી માહોલના કારણે હીટવેવ સંપૂર્ણપણે શાંત પડી જશે.