દેશના 7 રાજ્યોમાં આગામી 5 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી

દેશભરમાં ચોમાસાની ગતિવિધિઓ વચ્ચે હવામાન વિભાગે (IMD) રવિવારે એક નવું વેધર બુલેટિન જાહેર કરીને નાગરિકોને સાવધ રહેવા અપીલ કરી છે. આઈએમડીના રિપોર્ટ અનુસાર, પૂર્વોત્તર ભારત (North-East India), સબ-હિમાલયન પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં આગામી 5 દિવસ સુધી અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને પૂર્વોત્તરના 7 રાજ્યોમાં વહીવટીતંત્રને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે. આ આકાશી આફત વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આગામી 2 દિવસ સુધી ભીષણ હીટવેવ (Severe Heatwave) નો પ્રકોપ પણ જોવા મળશે.
પૂર્વોત્તરના 7 રાજ્યોમાં રેડ એલર્ટ જેવી સ્થિતિ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 28 June થી 2 July દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે. ખાસ કરીને 28 June ના રોજ અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં કેટલીક જગ્યાએ અત્યંત અતિભારે (Extremely Heavy) વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ સાથે જ આ વિસ્તારોમાં તીવ્ર ગાજવીજ અને વીજળી પડવાની પણ ચેતવણી અપાઈ છે.
દિલ્હી, પંજાબ, યુપી અને રાજસ્થાનમાં વરસાદી માહોલ
ઉત્તર ભારતના હવામાનની વાત કરીએ તો:
જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખ: 28-29 June અને 30 June થી 4 July દરમિયાન મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ, વાવાઝોડું અને વીજળીના કડાકા થઈ શકે છે.
હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડ: 28 June થી 1 July દરમિયાન હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં તેજ પવન સાથે ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે.
દિલ્હી, હરિયાણા અને પંજાબ: 28-29 June અને 1 થી 2 July દરમિયાન છૂટોછવાયો વરસાદ થશે, જ્યારે 3 અને 4 July ના રોજ આ વિસ્તારોમાં વ્યાપક અને ખૂબ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાન: પશ્ચિમી અને પૂર્વીય યુપીમાં તેમજ રાજસ્થાનમાં 28 June થી 4 July દરમિયાન અલગ-અલગ દિવસોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી છે.
ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની સ્થિતિ
મધ્ય ભારત: મધ્યપ્રદેશમાં 1 થી 4 July દરમિયાન અને છત્તીસગઢ તથા વિદર્ભમાં 28 June થી 4 July દરમિયાન મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડશે. છત્તીસગઢમાં 2 July સુધી વીજળી પડવાનું એલર્ટ છે.
પશ્ચિમ ભારત: કોંકણ અને ગોવામાં 28 June થી 4 July સુધી વ્યાપક વરસાદ ચાલુ રહેશે. મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં 29 June થી 4 July સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે.
ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ: ગુજરાત પ્રદેશમાં 28 June થી 3 July દરમિયાન મધ્યમથી ભારે વરસાદ અને 4 July ના રોજ ગુજરાતના ઘણા મોટા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પણ 28 June થી 4 July સુધી વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે.
દક્ષિણ ભારતમાં આખું અઠવાડિયું મેઘમહેર
દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં પણ આગામી આખું અઠવાડિયું વરસાદી માહોલથી ઘેરાયેલું રહેશે. તટીય કર્ણાટક, કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપ અને તેલંગાણામાં 28 June થી 4 July દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવના છે. તામિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ અને આંધ્રપ્રદેશના વિવિધ ભાગોમાં 28 June થી 2 July દરમિયાન વાવાઝોડા અને તેજ પવન સાથે વરસાદ પડવાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.