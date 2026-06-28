ગુજરાતના 11 જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની એન્ટ્રી

ગુજરાતમાં ચોમાસાની પ્રગતિની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા નાગરિકો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ચોમાસાની ગતિવિધિઓ વધુ વેગ પકડશે અને મેઘરાજા પોતાનો અસલી મિજાજ બતાવશે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના તાજા બુલેટિન અનુસાર, આજે એટલે કે ૨૮ જૂનના રોજ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારો સહિત કુલ ૧૧ જિલ્લાઓમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સત્તાવાર આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ, જુલાઈ મહિનાની શરૂઆતથી જ ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના પંથકોમાં મેઘતાંડવ શરૂ થવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે, જેને પગલે વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે.
હવામાન વિભાગના સચોટ અનુમાન અનુસાર, આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જામશે. બીજી તરફ, સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો એવા અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં તેમજ દીવ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં પણ હળવા પવન સાથે મધ્યમ વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે. આ નિયત જિલ્લાઓ સિવાય રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું રહેવાની ધારણા છે.
૧ જુલાઈના રોજ સમગ્ર ગુજરાતના દરિયાકાંઠા પર કુદરતી સ્થિતિ વધુ ગંભીર અને ખરાબ થવાની આશંકા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. સમુદ્રમાં સર્જાનારી સિસ્ટમને કારણે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ સામાન્ય કરતાં ઘણી વધારે એટલે કે કલાકના ૪૦ થી ૫૦ કિલોમીટર રહેવાની શક્યતા છે, જે વધીને મહત્તમ ૬૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની તોફાની ઝડપે પહોંચી શકે છે. દરિયો તોફાની બનવાના આ સંકેતોને પગલે તંત્ર દ્વારા માછીમારો માટે ખાસ એડવાઇઝરી જારી કરવામાં આવી છે અને તેમને આગામી સૂચના સુધી દરિયો ન ખેડવાની તેમજ સાવચેતી રાખવાની કડક હિદાયત અપાઈ છે.
રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામવા પાછળ બે મુખ્ય વેધર સિસ્ટમ કામ કરી રહી છે. હાલમાં ઉત્તર ગુજરાત અને તેની આસપાસના વાતાવરણીય ક્ષેત્રમાં એક મજબૂત ‘સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન’ (Cyclonic Circulation) સક્રિય બન્યું છે. આ ઉપરાંત, આંધ્રપ્રદેશથી શરૂ કરીને મધ્ય મહારાષ્ટ્ર સુધી એક પદ્ધતિસરની ‘ટ્રફ લાઇન’ (Trough Line) પણ યથાવત છે. આ બંને સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓને કારણે આગામી બે થી ત્રણ દિવસમાં ચોમાસું ગુજરાતના બાકી બચેલા વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધશે અને સમગ્ર રાજ્યને આવરી લેશે.