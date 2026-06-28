ગુજરાતમાં ત્રિ-દિવસીય પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરાવ્યો પ્રારંભ

ગુજરાતના ભાવિ સમાન નાના બાળકોને પોલિયો જેવી ગંભીર નામર્દ બીમારીથી સુરક્ષિત રાખવા અને રાજ્યના હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા માટે એક મોટા અને વ્યાપક રસીકરણ અભિયાનનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. રાજ્ય સરકાર અને આરોગ્ય વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે સમગ્ર ગુજરાતમાં ત્રણ દિવસીય પલ્સ પોલિયો રસીકરણ ઝુંબેશ સત્તાવાર રીતે શરૂ કરવામાં આવી છે. પાટનગર ગાંધીનગર ખાતેથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ દેશવ્યાપી અને રાજ્યવ્યાપી મિશનનો વિધિવત પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ ખાસ લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ પોતાના હાથે નાના કોમળ ભૂલકાંઓને પોલિયો વિરોધી રસીના ટીપાં પીવડાવીને આ મહા-અભિયાનને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.
ગાંધીનગર ખાતેથી રાજ્યવ્યાપી પલ્સ પોલિયો અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો.
આ મહાઅભિયાન અંતર્ગત ગુજરાતના ૦ થી ૫ વર્ષના ૮૩.૪૯ લાખથી વધુ ભૂલકાઓને પોલિયો વિરોધી રસીના ટીપાં પીવડાવી સુરક્ષિત કરવામાં આવશે.
આ ભગીરથ કાર્યને સફળ બનાવવા રાજ્યભરમાં ૩૨,૯૯૭ પોલિયો બુથ કાર્યરત કરાયા છે, જ્યાં ૬,૫૯૯… pic.twitter.com/1fMLQtghqZ
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) June 28, 2026
આરોગ્ય વિભાગની સત્તાવાર બ્લુપ્રિન્ટ અનુસાર, આગામી ત્રણ દિવસ સુધી ચાલનારા આ સઘન મિશન અંતર્ગત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના આશરે ૮૨ લાખ જેટલા બાળકોને પોલિયો વેક્સિનથી સુરક્ષિત કરવાનો વિશાળ લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ રસીકરણ ઝુંબેશમાં વિશેષ રૂપે નવજાત શિશુથી લઈને ૦ થી ૫ વર્ષ સુધીની ઉંમરના તમામ બાળકોને આવરી લેવામાં આવશે, જેથી કરીને તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બની શકે.
આ મહા-અભિયાનમાં કોઈ પણ બાળક રસીકરણના આ સુરક્ષા ચક્રથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે આરોગ્ય વિભાગે મલ્ટી-લેયર પ્લાનિંગ કર્યું છે. મહાનગરોની સોસાયટીઓથી માંડીને અંતરિયાળ, પછાત અને ડુંગરાળ વિસ્તારના છેવાડાના ગામડાં સુધી ખાસ સરકારી ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યભરમાં હજારો સ્થિર ‘પોલિયો બૂથ’ કાર્યરત કરવા ઉપરાંત, બસ સ્ટેન્ડ, રેલવે સ્ટેશન અને જાહેર સ્થળો માટે ખાસ ‘મોબાઇલ ટીમો’ બનાવવામાં આવી છે. આટલું જ નહીં, બૂથની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ હેલ્થ વર્કર્સ અને આશા બહેનો દ્વારા ઘેર-ઘેર (Door to Door) જઈને બાકી રહી ગયેલા બાળકોને શોધીને પોલિયોના ટીપાં પીવડાવવામાં આવશે. સરાહનીય બાબત એ છે કે આ રસીકરણ સંપૂર્ણપણે ‘નિઃશુલ્ક’ (તદ્દન મફત) રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને આરોગ્ય કર્મચારીઓ ખભેખભા મિલાવીને કામ કરી રહ્યા છે.
આ પ્રોજેક્ટ અંગે વિગત આપતા રાજ્યના આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન માત્ર રસી આપવાનું જ નહીં પરંતુ પદ્ધતિસરનું વિશેષ સર્વેલન્સ (Special Surveillance) પણ હાથ ધરાશે. ડેટા એન્ટ્રી અને દરેક વિસ્તારની પ્રગતિનું ઉચ્ચ કક્ષાએથી સતત ઓનલાઇન મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે જેથી ઝુંબેશની ચોક્કસ સફળતા માપી શકાય.