ICC ODI રેન્કિંગઃ વિરાટ કોહલીની ટોપ 5માં એન્ટ્રી, સિરાજ ત્રીજા નંબરે

પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં પરત ફરતા ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ શ્રીલંકા સામેની ત્રણ મેચમાં બે સદીની મદદથી 283 રન બનાવ્યા બાદ બુધવારે (18 જાન્યુઆરી) ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલી નવીનતમ ICC ODI રેન્કિંગમાં ટોચના પાંચમાં પાછા ફરવામાં સફળ રહ્યો છે. કોહલીના હવે 750 પોઈન્ટ છે જેના કારણે તે ચોથા સ્થાન પર છે. હવે તેની નજર બીજા ક્રમના રાસી વાન ડેર ડ્યુસેન (766 પોઈન્ટ) અને ત્રીજા ક્રમના ક્વિન્ટન ડી કોક (759 રન)ને પાછળ રાખવાની રહેશે, જ્યારે પાકિસ્તાનનો કેપ્ટન બાબર આઝમ 887 પોઈન્ટ સાથે ટોચ પર યથાવત છે.

