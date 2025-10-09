હું ક્યારેય સિનેમાનો ભાગ બનવા નહોતો ઈચ્છતો: ગુલઝાર

ગુલઝારે સાહિત્ય અને સિનેમા પર વાત કરી હતી. તેમણે ભારતીય સંગીતને વૈશ્વિક મંચ પર લઈ જવા માટે એ.આર. રહેમાનને શ્રેય આપ્યો.
ગુલઝાર બોલિવૂડના સૌથી સફળ ગીતકારોમાંના એક છે. તેમણે ‘કિતાબ’, ‘કિનારા’, અને ‘મૌસમ’ જેવી ફિલ્મોનું દિગ્દર્શન પણ કર્યું છે. તાજેતરમાં, તેમણે લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા કે તેમને ફિલ્મોમાં રસ નથી. તેમનો પહેલો પ્રેમ સાહિત્ય છે.
બુધવારે સાંજે ફિલ્મ નિર્માતા સુભાષ ઘાઈની ફિલ્મ સંસ્થા વ્હિસલિંગ વુડ્સમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં ગુલઝારે કહ્યું કે એક વાચક અને લેખક બનવાનું સ્વપ્ન જોનાર વ્યક્તિ તરીકે, તેઓ પુસ્તકો તરફ આકર્ષાયા હતા.
ગુલઝારને સિનેમામાં કોઈ રસ નહોતો
ગુલઝારે કહ્યું કે હું ક્યારેય સિનેમામાં આવવા માંગતો ન હતો, કે સિનેમા માટે લખવા માંગતો ન હતો. હું તેનો ઇનકાર કરતો હતો. મને પુસ્તકોનો ખૂબ શોખ હતો. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે હું ફિલ્મો જોતો હતો,પણ મને સિનેમા પ્રત્યે એટલો પ્રેમ નહોતો કે હું દિગ્દર્શક બની શકું. તે ત્યારે શરૂ થયું જ્યારે હું સિનેમામાં પ્રવેશ્યો.
સંગીત અને કવિતા પર વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે “સંગીત અને કવિતા મહત્વપૂર્ણ છે. તે સિનેમામાં આપણી સાથે છે કારણ કે તે આપણી સંસ્કૃતિનો ભાગ છે. તે પેઢી દર પેઢી પસાર થયા છે. બંને માધ્યમો આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે.”
એ.આર. રહેમાનની પ્રશંસા
ગુલઝારે ભારતીય સંગીતને વૈશ્વિક સ્તરે લોકપ્રિય બનાવવાનો શ્રેય એ.આર. રહેમાનને આપ્યો. તેમણે કહ્યું, “શરૂઆતમાં, જ્યારે અમે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ફિલ્મો મોકલી હતી, ત્યારે ફિલ્મોમાંથી ગીતો દૂર કરવામાં આવતા હતા. પરંતુ આજે, ભારતીય સંગીત ચરમસીમાએ પહોંચી ગયું છે અને ગીતોની માંગ વધી રહી છે. આનો શ્રેય એ.આર. રહેમાનને જાય છે.”ગુલઝારે એ.આર. રહેમાન સાથે “જય હો,” “છૈયા છૈયા,” અને “તેરે બીના” જેવા ગીતો પર કામ કર્યું છે.
ગીતકાર તરીકેની કારકિર્દીની શરૂઆત
સ્વતંત્રતા પહેલાના પંજાબ (હવે પાકિસ્તાનમાં) માં સંપૂર્ણ સિંહ કાલરા તરીકે જન્મેલા, ગુલઝારને ભારતીય સિનેમાના મહાન વાર્તાકારોમાંના એક માનવામાં આવે છે. ગુલઝારે “રવિ પાર,” “ત્રિવેણી,” અને “બોસ્કી કા પંચતંત્ર” જેવા પુસ્તકો લખ્યા છે.તેમણે ૧૯૫૬ માં બિમલ રોયની ‘બંદિની’ (૧૯૬૩) થી ગીતકાર તરીકેની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં તેમણે ‘મોરા ગોરા અંગ લાઈ લે’ ગીત લખ્યું હતું.