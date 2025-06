‘હું દિલ્હીમાં રહું છું, પણ મારા કાન તમિલનાડુ પર છે’ : અમિત શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રવિવારે મદુરાઈમાં આયોજિત એક સભામાં વર્તમાન તમિલનાડુ સરકાર ડીએમકે પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં ડીએમકે ભ્રષ્ટાચારની બધી હદો વટાવી ગઈ છે. અમિત શાહે કહ્યું કે કેન્દ્ર દ્વારા આપવામાં આવેલી 450 કરોડ રૂપિયાની પોષણ કીટ ખાનગી કંપનીને સોંપીને ગરીબોને ખોરાકથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા.

This Karyakarta Sammelan will mark the beginning of the DMK government’s decline.

In 2026, the BJP-AIADMK alliance is going to form the NDA government in Tamil Nadu.

– Shri @AmitShah

Watch full address of the Home Minister: https://t.co/gLm086QRg5 pic.twitter.com/0qiPpLbcUN

— BJP (@BJP4India) June 8, 2025