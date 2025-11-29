હું કોઈ સામાજીક કાર્યકર્તા નથી: આમિર ખાન

ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઈન્ડિયામાં આમિર ખાને પોતાની સ્ક્રિપ્ટ પસંદગી વિશે વાત કરી અને ધર્મેન્દ્રને પણ યાદ કર્યા હતાં.
આમિર ખાન છેલ્લે ફિલ્મ “સિતારે જમીન પર” માં જોવા મળ્યા હતા. હાલમાં, તે “લાહોર 1947” સહિત અનેક ફિલ્મોના નિર્માણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. તે તાજેતરમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા (IFFI) માં હાજર રહ્યાં હતા. તેણે કહ્યું હતું કે તે જે ફિલ્મો પર કામ કરી રહ્યા છે તે પૂર્ણ થયા પછી તે અભિનયમાં પાછા ફરશે. તેણે ફિલ્મ સ્ક્રિપ્ટોની પોતાની પસંદગીની પણ ચર્ચા કરી, જણાવ્યું કે તે ઇરાદાપૂર્વક એવી સ્ક્રિપ્ટો નથી પસંદ કરતા જે સામાજિક સંદેશા પહોંચાડે.
આમિર ખાને ઘણા નિયમો તોડ્યા
IFFI ના એક સત્રમાં, આમિર ખાને કહ્યું, “હું વાર્તા પર આધારિત ફિલ્મો પસંદ કરું છું, ભલે તે મારા ધોરણોથી અલગ હોય. મારા મોટાભાગના નિર્ણયો ઉદ્યોગ માટે યોગ્ય નથી રહ્યા. જ્યારે મેં ‘લગાન’ બનાવી, ત્યારે જાવેદ અખ્તરે મને કહ્યું હતું કે તે ન બનાવ. કાયદેસર રીકે મારે સ્ટાર ન બનવું જોઈતું હતું, મેં જે રીતે તમામ પ્રકારના નિયમો તોડ્યા છે. જોકે, મારી વિચિત્ર રીતોને કારણે લોકો મારી સાથે જોડાયેલા છે. હું તેના માટે આભારી છું.”
લેખકોએ ફિલ્મોનો પાયો નાખ્યો
આમિર ખાને આગળ કહ્યું, “તારે જમીન પર હોય, 3 ઇડિયટ્સ હોય, દંગલ હોય કે પછી લાપતા લેડીઝ હોય, તે બધાનો પાયો લેખકોએ નાખ્યો હતો. તેમણે વાતાવરણ અને પાત્રો બનાવ્યા. મને જે વાર્તાઓ ગમે છે તેના તરફ હું ખેંચાઈ જાઉં છું. મારી ઘણી ફિલ્મો સામાજિક મુદ્દાઓ સાથે કામ કરે છે. તે પહેલાથી જ ત્યાં હતી, ડિઝાઇન કરવામાં આવી ન હતી. હું એક ફિલ્મ વ્યક્તિત્વ છું, કાર્યકર્તા નથી. મારો ધ્યેય દર્શકોનું મનોરંજન કરવાનો છે.”
આમિર ખાને ધર્મેન્દ્રને યાદ કર્યા
ફેસ્ટિવલમાં વાતચીત દરમિયાન, આમિરે ધર્મેન્દ્ર વિશે પણ વાત કરી, જેમનું તાજેતરમાં અવસાન થયું. આમિર તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં જોવા મળ્યા હતા. આમિર ખાને ધર્મેન્દ્ર વિશે કહ્યું, “જોકે તેમને ભારતીય સિનેમાના હી-મેન કહેવામાં આવતા હતા, તેઓ રોમાંસ, કોમેડી અને નાટક સહિત તમામ શૈલીઓમાં તેજસ્વી હતા. તેમની હાજરી અજોડ હતી. તેમનું નિધન એક કલાત્મક ખોટ છે.”