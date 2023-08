‘મારા ટેબલ પર ગણેશની મૂર્તિ હંમેશા હોય છે’ : ઋષિ સુનક

બ્રિટનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકે મંગળવારે સંત મોરારી બાપુની રામ કથામાં હાજરી આપી હતી. આ દરમિયાન તેણે કહ્યું કે તે આ વાર્તામાં વડાપ્રધાન તરીકે નહીં પરંતુ એક હિન્દુ તરીકે આવ્યો છે. આ દરમિયાન તેમણે ‘જય સિયા રામ’ના નારા લગાવ્યા હતા. બ્રિટિશ પીએમએ કહ્યું કે ભારતના સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત મોરારી બાપુની રામ કથામાં સામેલ થવું સન્માનની વાત છે. ઋષિ સુનકે કહ્યું, ‘વિશ્વાસ મારા માટે ખૂબ જ અંગત બાબત છે. તે મને જીવનના દરેક વળાંક પર રસ્તો બતાવે છે. વડા પ્રધાન બનવું એ એક મહાન સન્માનની વાત છે પરંતુ તે સરળ નથી. આ પદ પર કામ કરવું સરળ નથી. ઘણા મુશ્કેલ નિર્ણયો લેવા પડે છે.તેમણે વધુમાં કહ્યું, ‘વિશ્વાસ મને દેશ માટે સારું કામ કરવાની હિંમત અને તાકાત આપે છે.’

“Bapu, Jai Siya Ram.. I am not here as a Prime Minister but as a Hindu on the Independence Day of India.”

Britain’s PM Rishi Sunak welcoming Pujya Murari Bapu to University of Cambridge

Proud of Bharat. Proud of its culture.

An unapologetic Hindu. pic.twitter.com/54jMCjBC2y

— J Nandakumar (@kumarnandaj) August 16, 2023