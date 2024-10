વકફ સુધારા બિલ પર JPC બેઠકમાં ભારે હોબાળો

વકફ સુધારા બિલ પર જેપીસીની બેઠકમાં ફરી હોબાળો થયો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના કલ્યાણ બેનર્જી અને ભાજપના અભિજીત ગંગોપાધ્યાય વચ્ચે જોરદાર ચર્ચા થઈ હતી. બેઠક દરમિયાન બંને નેતાઓ આક્રમક બન્યા હતા. બોલાચાલી અને અથડામણ વચ્ચે કલ્યાણ બેનર્જીના ટેબલ પર રાખેલી કાચની બોટલ પડી હતી. કલ્યાના બેનર્જીને પણ હાથમાં ઈજા થઈ હતી. જ્યારે સંપૂર્ણ હંગામો થયો ત્યારે ઓડિશાના એક સંગઠનના સભ્યો તેમના વિચારો વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા.

New Delhi : Scuffle broke out during the #JPC meeting.According to eyewitnesses to the incident, #TMC MP Kalyan Banerjee picked up a glass water bottle and hit it on the table and hurt himself by accident. pic.twitter.com/hfWf6tbMSr

