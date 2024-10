કૃષ્ણ ભજન, ભારતીય નૃત્ય… રશિયામાં PM મોદીનું શાનદાર સ્વાગત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રશિયાના બે દિવસના પ્રવાસે છે. પીએમ મોદી રશિયાના કઝાનમાં આયોજિત 16મી બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા રશિયા પહોંચ્યા છે. કઝાનમાં પીએમ મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, રશિયન નાગરિકોએ તેમના સન્માનમાં કૃષ્ણ ભજન ગાયું. ઉપરાંત, તાતારસ્તાનના વડા રૂસ્તમ મિન્નીખાનોવે તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. પીએમ મોદી ભારતીય પ્રવાસીઓને મળ્યા, દરેક જગ્યાએ લોકોના હાથમાં ત્રિરંગો જોવા મળ્યો અને પીએમની એક ઝલક જોવા માટે દરેક લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા. પીએમ મોદીએ અનેક લોકો સાથે હાથ મિલાવ્યા અને બાળકોને આશીર્વાદ આપ્યા. ઘણા લોકો સાથે ફોટોગ્રાફ પણ લીધા. લગભગ 62 હજાર ભારતીય ઇમિગ્રન્ટ્સ રશિયામાં રહે છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિ રજૂ કરવામાં આવી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સન્માનમાં કઝાનની હોટેલ કોર્સ્ટન ખાતે ભારતીય સંસ્કૃતિ રજૂ કરવામાં આવી હતી. રશિયન કોમ્યુનિટીના કલાકારોએ ભારતીય વસ્ત્રો પહેરીને નૃત્ય રજૂ કર્યું હતું અને પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું. આજે ભારતની સંસ્કૃતિ સમગ્ર વિશ્વમાં પહોંચી રહી છે.

Landed in Kazan for the BRICS Summit. This is an important Summit, and the discussions here will contribute to a better planet. pic.twitter.com/miELPu2OJ9

— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2024