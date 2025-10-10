અત્યાર સુધીમાં કેટલા ભારતીયોને મળ્યો છે નોબેલ પુરસ્કાર?

વર્ષ 2025 માટે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વર્ષનો નોબેલ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના અગ્રણી વિપક્ષી નેતા અને ઔદ્યોગિક ઇજનેર મારિયા કોરિના મચાડો (Maria Corina Machado)ને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. મચાડોને લોકોના લોકશાહી અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવા, દેશમાં સરમુખત્યારશાહી સામે લોકશાહીનો બચાવ કરવા અને ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ હેતુઓ માટે લડવા બદલ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
મારિયા કોરિના મચાડોને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત સાથે જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નોબેલ પુરસ્કાર જીતવાની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું છે, જેઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ સ્પર્ધામાં પોતાનો દાવો દાવ પર લગાવી રહ્યા હતા. આ પહેલા વિવિધ કેટેગરીમાં નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હંગેરિયન લેખક લાસ્ઝલો ક્રાસ્નાહોર્કાઈને સાહિત્ય માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો.આ કડીમાં આપણે જોઈએ કે અત્યાર સુધીમાં કેટલા ભારતીયોને નોબેલ પુરસ્કારનું સન્માન મળી ચૂક્યું છે.
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (સાહિત્ય, ૧૯૧૩): ભારતીય આધ્યાત્મિકતા અને ગીતવાદને વિશ્વ સાહિત્યમાં લાવનાર કવિતાઓનો સંગ્રહ ગીતાંજલિ માટે પુરસ્કાર, ટાગોર પ્રથમ એશિયન નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા બન્યા
સી.વી. રામન (ભૌતિકશાસ્ત્ર, ૧૯૩૦): પારદર્શક પદાર્થમાંથી પસાર થતી વખતે પ્રકાશ તેની તરંગલંબાઇમાં કેવી રીતે ફેરફાર કરે છે તે સમજાવતી રામન અસરની શોધ માટે પુરસ્કાર
હર ગોવિંદ ખુરાના(શરીરવિજ્ઞાન અથવા દવા, ૧૯૬૮): DNAમાં આનુવંશિક માહિતી પ્રોટીન સંશ્લેષણને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરે છે તે સમજાવવા માટે પુરસ્કાર. તેમણે વિશ્વનું પ્રથમ કૃત્રિમ જનીન પણ બનાવ્યું.
મધર ટેરેસા (શાંતિ, ૧૯૭૯): મિશનરીઝ ઓફ ચેરિટી દ્વારા કોલકાતામાં ગરીબો અને બીમાર લોકોની સંભાળ રાખવાના તેમના માનવતાવાદી કાર્ય માટે પુરસ્કાર.
સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર (ભૌતિકશાસ્ત્ર, ૧૯૮૩): ‘ચંદ્રશેખર સીમા’ સહિત તારાઓની રચના અને ઉત્ક્રાંતિ પરના તેમના સિદ્ધાંત માટે પુરસ્કાર.
અમર્ત્ય સેન (આર્થિક વિજ્ઞાન, ૧૯૯૮): કલ્યાણકારી અર્થશાસ્ત્રમાં તેમના યોગદાન અને ગરીબી અને વિકાસને માપવા માટે તેમના ‘ક્ષમતા અભિગમ’ માટે પુરસ્કાર
વેંકટરામન રામકૃષ્ણન (રસાયણશાસ્ત્ર, ૨૦૦૯): તબીબી વિજ્ઞાન માટે એક મહત્વપૂર્ણ શોધ, રાઇબોઝોમની અણુ રચનાનું મેપિંગ કરવા બદલ પુરસ્કાર
કૈલાશ સત્યાર્થી (શાંતિ, ૨૦૧૪): બાળ મજૂરી સામે દાયકાઓ સુધી ચાલેલી લડાઈ અને બાળકોના શિક્ષણ માટે હિમાયત કરવા બદલ પુરસ્કાર
અભિજીત બેનર્જી (આર્થિક વિજ્ઞાન, ૨૦૧૯): વૈશ્વિક ગરીબીનો અભ્યાસ કરવા અને તેને દૂર કરવા માટે ક્ષેત્રીય પ્રયોગોના ઉપયોગની પહેલ કરવા બદલ પુરસ્કાર
૧૯૦૧ થી, શોધક આલ્ફ્રેડ નોબેલની વસિયતનામા અનુસાર, નોબેલ પુરસ્કારો એવા પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને સંસ્થાઓને આપવામાં આવે છે જેમના કાર્યથી માનવજાતને ફાયદો થયો છે. હાલમાં નોબેલ પુરસ્કારોમાં પ્રતિ પુરસ્કાર ૧.૧ કરોડ સ્વીડિશ ક્રોનર (SEK) ની ઇનામ રકમ આપવામાં આવે છે.