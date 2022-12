ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જમ્મુ-કાશ્મીર પર કરી મહત્વની બેઠક

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 370 નાબૂદ કર્યા બાદ હવે વિકાસની ગતિ વધારવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર ખીણમાં આતંકનો સામનો કરવા અને તમામ પ્રકારની વિકાસ યોજનાઓ માટે સતત સૂચનાઓ જારી કરી રહી છે. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જમ્મુ-કાશ્મીરને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી છે. આ બેઠકમાં તમામ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને જમ્મુ-કાશ્મીરના એલજી મનોજ સિંહાએ પણ ભાગ લીધો હતો.

Delhi | Union Home Minister Amit Shah chairs a high-level meeting on developmental projects and security-related issues in Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/latWardBod

