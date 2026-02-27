એપ્સટિન કેસમાં હિલેરી ક્લિન્ટનની જુબાની, કહ્યું- તેમને ગુનાઓની કોઈ જાણકારી નહોતી

એપ્સ્ટેઈન કેસમાં પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહેલા ભૂતપૂર્વ યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ હિલેરી ક્લિન્ટને યુએસ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ સમક્ષ જુબાની આપી છે, અને કહ્યું છે કે તેમને જેફરી એપ્સ્ટેઈન કે તેમના સહયોગી ઘિસ્લેઈન મેક્સવેલના ગુનાઓ વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી.
અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ વિદેશ મંત્રી હિલેરી ક્લિન્ટને ન્યૂ યોર્કમાં અમેરિકાના પ્રતિનિધિ ગૃહની સમિતિ સમક્ષ જુબાની આપી હતી. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેમને જેફરી એપ્સ્ટેઇન કે તેમના સહયોગી ઘિસ્લેન મેક્સવેલના ગુનાઓ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમને ક્યારેય એપ્સ્ટેઇનને મળ્યાનું યાદ નથી. આ પૂછપરછ ન્યૂ યોર્કના ચપ્પાક્વામાં બંધ દરવાજા પાછળ થઈ હતી, જ્યાં ક્લિન્ટન પરિવાર રહે છે. આ બે દિવસની પ્રક્રિયામાં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બિલ ક્લિન્ટનની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ભૂતપૂર્વ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિને કોંગ્રેસ સમક્ષ જુબાની આપવાની ફરજ પાડવામાં આવી છે.
એપ્સ્ટેઈન કેસ શું છે?
જેફરી એપ્સ્ટેઈન એક શ્રીમંત ફાઇનાન્સર હતા જેમના પર સગીર છોકરીઓના ગંભીર જાતીય શોષણનો આરોપ હતો. 2019માં તે ન્યૂ યોર્ક જેલમાં ટ્રાયલની રાહ જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. આ કેસને સત્તાવાર રીતે આત્મહત્યા તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. એપ્સ્ટેઈને 2008 માં ફ્લોરિડામાં એક સગીરાને વેશ્યાવૃત્તિ માટે આગ્રહ કરવાનો ગુનો કબૂલ્યો હતો, પરંતુ તે સમયે તે આરોપોથી બચી ગયો હતો. કોંગ્રેસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે તે સમયે કડક પગલાં કેમ લેવામાં આવ્યા ન હતા.
ક્લિન્ટન કપલને સવાલ કેમ?
રિપબ્લિકન પાર્ટીના નેતા અને હાઉસ ઓવરસાઇટ કમિટીના અધ્યક્ષ જેમ્સ કોમરે ક્લિન્ટન પરિવારને પૂછપરછ કરવાની માંગ કરી હતી અને ફોજદારી તિરસ્કારની ધમકી પણ આપી હતી. કેટલાક દસ્તાવેજોમાં બિલ ક્લિન્ટનના એપ્સ્ટેઈન સાથેના ફોટોગ્રાફ્સ જાહેર થયા હતા. જો કે, તેમની સામે કોઈ ફોજદારી આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા નથી. હિલેરી ક્લિન્ટને જણાવ્યું હતું કે તેમના પતિ કેટલીક ચેરિટી ટ્રિપ્સમાં એપ્સ્ટેઈન સાથે હતા, પરંતુ તેમને વ્યક્તિગત રીતે મળ્યાનું યાદ નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ ક્લિન્ટન ફાઉન્ડેશનના કાર્યક્રમોમાં મેક્સવેલને મળ્યા હતા.
ટ્રમ્પનું નામ પણ સમાચારમાં છે
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગયા વર્ષે એપ્સ્ટેઇન કેસની કેટલીક ફાઇલો જાહેર કરી હતી. હવે, ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના નેતાઓ ઇચ્છે છે કે ટ્રમ્પ આ મામલે જુબાની આપે. કેલિફોર્નિયાના કોંગ્રેસમેન રોબર્ટ ગાર્સિયાએ કહ્યું કે જો બિલ ક્લિન્ટન જુબાની આપી શકે છે, તો ટ્રમ્પે પણ સમિતિ સમક્ષ હાજર થવું જોઈએ. જોકે, સમિતિના અધ્યક્ષે કહ્યું કે આ રીતે વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિને સમન્સ પાઠવી શકાય નહીં.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાઈ રહ્યું છે
એપ્સ્ટિન કેસ હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ફક્ત કાનૂની મુદ્દો જ નહીં, પણ રાજકીય મુદ્દો પણ બની ગયો છે. રિપબ્લિકન અને ડેમોક્રેટ્સ એકબીજા પર દોષારોપણ કરી રહ્યા છે. કેટલાક ડેમોક્રેટિક નેતાઓએ એમ પણ કહ્યું છે કે કોઈપણ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિને બક્ષવામાં ન આવે અને પીડિતોને ન્યાય મળવો જોઈએ. હિલેરી ક્લિન્ટને એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે તેઓ પણ એપ્સ્ટિનના ગુનાઓથી ભયભીત છે અને માનવ તસ્કરી સામે તેમનું કાર્ય ચાલુ રહેશે.