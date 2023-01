ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં કટોકટી અંગે PMOમાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક

ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં જમીનમાં તિરાડો પડતાં સેંકડો મકાનો, હોટલ અને અન્ય સંસ્થાઓમાં મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે. આ સ્થિતિ પછી પણ ત્યાંની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. કેન્દ્ર સરકાર સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. રવિવારે વડાપ્રધાન કાર્યાલયમાં આ વિષય પર એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. વડાપ્રધાનના અગ્ર સચિવ ડો.પી.કે. મિશ્રાએ PMOમાં કેબિનેટ સચિવ અને ભારત સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના સભ્યો સાથે જોશીમઠમાં પરિસ્થિતિ અંગે ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી.

Joshimath land subsidence: PM Modi speaks to Uttarakhand CM; inquires about rehabilitation of affected residents

ઉત્તરાખંડની આ મોટી દુર્ઘટના અંગે વડાપ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી મહત્વની બેઠકમાં જોશીમઠ જિલ્લાના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ખાતે હાજર જોશીમઠના જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા આ સમીક્ષા બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. ઉત્તરાખંડના અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પણ વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સમીક્ષા બેઠકમાં હાજરી આપી હતી

પરિસ્થિતિ ગંભીર છે

તમને જણાવી દઈએ કે જમીનમાં તિરાડ પડવાને કારણે જોશીમઠના રસ્તાઓ, મકાનો, ઓફિસો, મેદાન, હોટલ, શાળા વગેરેમાં મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે. જેના કારણે આ ઈમારતો રહેવા માટે અસુરક્ષિત બની ગઈ છે, જેને જોતા જોશીમઠમાં વિકાસની તમામ ગતિવિધિઓ પણ બંધ થઈ ગઈ છે. જેમ કે રોપ-વે, પાણી અને વીજળી માટે કામ કરતી કંપનીઓએ કામ બંધ કરી દીધું છે. સરકારે અહીં અન્ય પ્રકારના કામ પણ બંધ કરી દીધા છે.

Joshimath land subsidence | PMO to hold a high-level meeting on Joshimath. Principal Secretary to PM, Dr PK Mishra will hold a high-level review with Cabinet Secretary & senior officials of GoI and members of National Disaster Management Authority at PMO today afternoon. pic.twitter.com/2Zxg0YSgvK

— ANI (@ANI) January 8, 2023