મનોજ કુમારના નિધન પર હેમા માલિનીએ ખાસ રીતે આપી શ્રદ્ધાંજલિ

પીઢ અભિનેતા, નિર્માતા-દિગ્દર્શક મનોજ કુમારે દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું છે. તેમનું 87 વર્ષની વયે આજે, શુક્રવારે સવારે લગભગ ૩:૩૦ વાગ્યે અવસાન થયું. મનોજ કુમારના દેશ અને દુનિયાભરના ચાહકો તેમના નિધન પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. ફિલ્મી હસ્તીઓ પણ અભિનેતાને યાદ કરી રહી છે. અભિનેત્રી અને સાંસદ હેમા માલિનીએ ‘ભારત કુમાર’ ને યાદ કરતી એક પોસ્ટ શેર કરી છે.

ચાર ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું

હેમા માલિનીએ મનોજ કુમાર સાથે ઘણી લોકપ્રિય ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. અભિનેત્રીએ આજે ​​તેના એકાઉન્ટ પરથી એક પોસ્ટ શેર કરી છે. કેટલાક જૂના ફોટા શેર કરતા તેમણે લખ્યું, ‘મનોજ કુમાર હવે રહ્યા નથી. એક અદ્ભુત અને મૈત્રીપૂર્ણ વ્યક્તિ, જેની સાથે મને ચાર મોટી ફિલ્મોમાં કામ કરવાનો લહાવો મળ્યો, સન્યાસી, નંબર દસ, ક્રાંતિ અને સંતોષ. આ સદાબહાર ફિલ્મો ખૂબ જ સુંદરતા અને જુસ્સા સાથે બનાવવામાં આવી હતી.

Manoj Kumar is no more. Wonderful, warm, friendly person with whom I had the opportunity to work in 4 big films all under his direction – Sanyasi, Dus Numbri, Kranti and Santosh. Evergreen movies all made with a unique touch of inimitable class. Those days the directors were… pic.twitter.com/gGYF8haMxg

