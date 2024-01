જયશંકરે ચીનને અરીસો બતાવ્યો, માલદીવ પર કરી વાત, ભારતનું વલણ કર્યું સ્પષ્ટ

ભારત અને ચીન વચ્ચે લાંબા સમયથી LAC પર તણાવ ચાલી રહ્યો છે. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે શનિવારે ચીન સાથે ચાલી રહેલા સ્ટેન્ડઓફ પર ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે ધંધો અને ઝઘડો એક સાથે ન થઈ શકે. ચીને સમજવું પડશે કે સીમા વિવાદ ઉકેલ્યા વિના તે અન્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે નહીં. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે ભારત અને ચીન વચ્ચે સરહદો પર કોઈ પરસ્પર સમજૂતી નથી. એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે બંને પક્ષો સૈનિકો એકત્રિત કરશે નહીં. એકબીજાને તેમની ગતિવિધિઓ વિશે માહિતી આપશે પરંતુ ચીને 2020માં આ કરારનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું.

VIDEO | “We were the 10th largest economy 10 years ago, we are the fifth largest economy now, and within a few years, we would become the third largest global economy. And no major issue in the world is today decided without consultation or discussion with India. I would say we… pic.twitter.com/bBUcwVzkIJ

