બ્રિટનમાં વધુ એક ભારતીય વિદ્યાર્થીની હત્યા, 5ની ધરપકડ

ઇંગ્લેન્ડ: વેસ્ટ મર્સિયા પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, થોડા દિવસો પહેલા 25 નવેમ્બરના રોજ, યુનાઇટેડ કિંગડમના વોર્સેસ્ટરમાં એક 30 વર્ષીય ભારતીય વિદ્યાર્થીની છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ઉમેર્યું હતું કે તે દિવસે શરૂઆતમાં બાર્બોર્ન રોડ પર વિદ્યાર્થી જીવલેણ ઇજાઓ સાથે મળી આવ્યા બાદ પાંચ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પરંતુ હવે તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
હરિયાણાના ધારાસભ્ય સુનીલ સતપાલ સાંગવાને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય વ્યક્તિની ઓળખ હરિયાણાના ચરખી દાદરીના વિજય કુમાર શિયોરન તરીકે થઈ છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગંભીર ઇજાઓ સાથે મળી આવ્યા બાદ તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે જ દિવસે તેનું મૃત્યુ થયું હતું.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 22 થી 35 વર્ષની વયના પાંચ પુરુષોની હત્યાના પ્રયાસની શંકાના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે, તપાસ આગળ વધતાં તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. હત્યાના શંકાના આધારે છઠ્ઠા વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પરંતુ ત્યારબાદ કોઈ કાર્યવાહી કર્યા વિના તેને છોડી દેવામાં આવ્યો છે.
વિજય કુમાર શિયોરન કોણ હતા?
હરિયાણાનો ભારતીય વિદ્યાર્થી ચરખી દાદરી જિલ્લાના જગરામબાસ ગામના વતની હતા. મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વિજયે આ વર્ષની શરૂઆતમાં યુકેમાં અભ્યાસ કરવા માટે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એક્સાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ્સમાં સરકારી પદ છોડી દીધું હતું. તે બ્રિસ્ટલમાં યુનિવર્સિટી ઓફ ધ વેસ્ટ ઓફ ઈંગ્લેન્ડ (UWE) માં અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. જો કે આ વિષે કોઈ અધિકારીક માહિતી સામે આવી નથી. તેના પરિવારે સંપૂર્ણ તપાસ સુનિશ્ચિત કરવા અને તેના મૃતદેહને ઘરે લાવવા માટે તાત્કાલિક રાજદ્વારી મદદની માંગ કરી છે.
ધારાસભ્યએ તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે
ચરખી દાદરીના ધારાસભ્ય સુનિલ સતપાલ સાંગવાને X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે વોર્સેસ્ટરમાં “ક્રૂર છરાબાજીની ઘટના” બાદ વિજયનું મોત નીપજ્યું હતું.
Deeply shocked and saddened by the tragic death of Vijay Kumar Sheoran, an Indian student from Village Jagrambas, District Charkhi Dadri (Haryana), who lost his life following a brutal stabbing incident in Worcester, United Kingdom.
I earnestly urge @PMOIndia @MEAIndia… pic.twitter.com/AwYbpq4lWa
— Sunil Satpal Sangwan (@sunilsangwanckd) November 29, 2025
“યુનાઇટેડ કિંગડમના વોર્સેસ્ટરમાં થયેલી ક્રૂર છરીના હુમલાની ઘટનામાં પોતાનો જીવ ગુમાવનાર, હરિયાણાના ચરખી દાદરી ગામના જગરામબાસના ભારતીય વિદ્યાર્થી વિજય કુમાર શિયોરનના દુ:ખદ મૃત્યુથી ખૂબ જ આઘાત અને દુઃખ થયું,” તેમણે લખ્યું.
ભાજપ નેતાએ કેન્દ્રને વિનંતી કરી કે તેઓ “શરૂઆતમાં વહેલી તકે હસ્તક્ષેપ કરે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડે – ખાસ કરીને તેમના પાર્થિવ શરીરને તાત્કાલિક ભારત પરત મોકલવાની ખાતરી કરીને.”
તેમણે ઉમેર્યું, “અમે પારદર્શક, ન્યાયી અને સમયબદ્ધ તપાસની પણ અપીલ કરીએ છીએ જેથી ન્યાય મળે અને ગુનેગારોને કડકમાં કડક જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે.”