હર્ષિત રાણાને ‘ફ્લાઈંગ કિસ’ ભારે પડી, ફટકાર્યો દંડ

IPL 2024 ની ત્રીજી મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદને 4 વિકેટે હરાવ્યું. આ મેચ દરમિયાન KKRના બોલર હર્ષિત રાણાએ મયંક અગ્રવાલને આઉટ કર્યા બાદ તેને ફ્લાઈંગ કિસ આપી હતી. આ કૃત્ય તેના માટે મોંઘુ સાબિત થયું. હર્ષિત પર મેચ ફીનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. તેણે મેચ ફી દ્વારા તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે. હર્ષિત અને મયંક વચ્ચેની મેચ દરમિયાન ઝપાઝપી થઈ હતી.

might need to start repping harshit rana, I love his aura. pic.twitter.com/qdwheBfhcF

— hojlund burner™️ (@bettercallkabir) March 24, 2024