શાહે ઉમિયાધામ મંદિરના શિલાન્યાસ મહોત્સવનો શુભારંભ કરાવ્યો

અમદાવાદઃ સોલામાં ઉમિયાધામ શિલાન્યાસનો ત્રિદિવસીય મહોત્સવ શરૂ થયો છે. કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજીના- સોલામાં નવનિર્મિત મા ઉમિયાધામ કેમ્પસમાં શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર શિલાન્યાસ મહોત્સવ 11-13 ડિસેમ્બરના યોજાવાનો છે.

આ શિલાન્યાસ મહોત્સવમાં ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નીતિન પટેલ અને વિધાનસભ્ય બાબુ જમના પટેલ સહિતના અનેક નેતાઓ અને સમાજના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલ જોડાયા હતા.

