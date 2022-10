જૂનાગઢ એ તો સિંહની ધરતી અને નરસિંહની ભૂમિઃ PM મોદી

જૂનાગઢઃ વડા પ્રધાન મોદી જૂનાગઢની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. તેઓ ગીર સોમનાથ અને પોરબંદરમાં રૂ. 4100 કરોડથી વધુનાં વિકાસકાર્યોની જાહેરાત કરશે. તેમની જાહેર સભા જૂનાગઢની કૃષિ યુનિવર્સિટીના સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડમાં યોજવામાં આવી હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે જૂનાગઢ એ તો સિંહની ધરતી અને નરસિંહની ભૂમિ છે. છેલ્લાં 20 વર્ષમાં ગીરના સિંહની સંખ્યા ડબલ થઈ ગઈ છે. જૂનાગઢની કેસર કેરીની મીઠાશ તો વિશ્વમાં પહોંચી છે. છેલ્લાં 20 વર્ષમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગની નિકાસ સાત ગણી વધી છે. આજે રાજ્યમાં ત્રણ ફિશિંગ હાર્બર વિકસિત કરવાનો શિલાન્યાસ થયો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તમે મને ત્યાં મોકલ્યો તો તમારો રોપવે પણ આવી ગયો છે. દેશનાં મોટાં-મોટાં શહેરોને મળે એ મારા જૂનાગઢને પણ મળવું જોઈએ. ‘સંતોની વચ્ચે રહેવાનું મને સુખ મળ્યું છે. ‘આખા દેશને આકર્ષિત કરવાની તાકાત મારી ગીરની ધીંગી ધરામાં છે.

Glad to be in Junagadh. Foundation stone of various projects are being laid which will greatly benefit the citizens. https://t.co/vZ8kPLnz4J

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2022