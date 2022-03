દેશ માટેનું ઘરેણું છે, રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટીઃ PM

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસના બીજા દિવસે રાષ્ટ્રીય રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી પહોંચ્યા હતા. તેમણે યુનિવર્સિટીના નવા સંકુલનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. તેમણે આ પ્રસંગે કહ્યું હતું કે મારા માટે આજે આનંદનો પ્રસંગ છે. રક્ષા ક્ષેત્રે જે યુવાનો કેરિયર બનાવવા માગે છે, તેમને એ માટે અહીં તક છે. રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી એ દેશનું ઘરેણું છે. મારા માટે આ યાદગાર દિવસ છે. આ યુનિવર્સિટીની રચના મોટી કલ્પના સાથે કરવામાં આવી હતી. રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટીમાં ઘણા તજ્જ્ઞો સાથે વિચારવિમર્શ કર્યો હતો.

દહેગામના લવાડમાં રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ પદવીદાન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્ય અતિથિ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા હતા. તેમને રાજ્યપાલ દેવવ્રત આચાર્ય અને ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે આવકાર્યા છે. આ સમારોહમાં 10 યુનિવર્સિટીના વડાને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તેમના દ્વારા યુનિવર્સિટીના નવા સંકુલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.

આ યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારોહમાં 1090 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. દેશનાં 18 રાજ્યોમાંથી 822 વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. 13 વિદ્યાર્થીઓને ડોક્ટરેટ તો 38ને ગોલ્ડ મેડલ એનાયત થશે. આ યુનિવર્સિટીની 10 શાખાઓમાં પોલીસ વિજ્ઞાન તથા સુરક્ષા સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે છે. લોકસભામાં બિલ પાસ કરીને ગુજરાતની રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીને રાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી જાહેર કરવામાં આવી હતી.

At 11 AM, I will be at the Rashtriya Raksha University, where I am honoured to be delivering the Convocation address. A building in the university will also be dedicated to the nation.

