ગુજરાતમાં ફટાકડા અને ડ્રોન પર 15 મે સુધી પ્રતિબંધ, ગૃહ રાજ્ય મંત્રીએ આપ્યો આદેશ

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવપૂર્ણ વાતાવરણની વચ્ચે ગુજરાત સરકારે રાજ્યની સુરક્ષા અને શાંતિ જાળવવા માટે મહત્વનું પગલું ભર્યું છે. ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ રાજ્યમાં ફટાકડા ફોડવા અને ડ્રોન ઉડાડવા પર 15 મે, 2025 સુધી પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ નિર્ણય અંગેની માહિતી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X દ્વારા સામે આવી છે, જેમાં જણાવાયું છે કે ગૃહમંત્રીએ તમામ પોલીસ અધિક્ષકોને આ અંગે જાહેરનામું બહાર પાડવા સૂચના આપી છે.

આ પ્રતિબંધનો હેતુ સરહદી રાજ્ય તરીકે ગુજરાતની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરવાનો છે. પહલગામ હુમલા બાદ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું, જેના પગલે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે. પાકિસ્તાન તરફથી ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાની ઘટનાઓ બનતાં, ગુજરાતના સરહદી જિલ્લાઓમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. આવા સમયે ફટાકડા અને ડ્રોનનો ઉપયોગ સુરક્ષા માટે જોખમી બની શકે છે, કારણ કે ફટાકડાનો અવાજ અને ડ્રોનની ગતિવિધિઓ ગેરસમજ કે અરાજકતા સર્જી શકે છે. આથી, ગૃહમંત્રીએ આ પ્રતિબંધ લાગુ કરીને સરકારની સતર્કતા દર્શાવી છે.

Gujarat:

No firecrackers or drones will be allowed in any functions or events until the 15th of this month. Kindly cooperate and follow the guidelines.

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) May 9, 2025