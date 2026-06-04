ગુજરાત એસટીના કર્મચારીઓ આરપારના જંગમાં

ગુજરાત રાજ્યની જાહેર પરિવહનની જીવાદોરી અને સામાન્ય નાગરિકોના હરવા-ફરવાના મુખ્ય સાધન સમાન ગુજરાત એસટી (ST) નિગમમાં આગામી દિવસોમાં મોટો ભડકો થવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. એસટી નિગમ દ્વારા લેવામાં આવી રહેલા ખાનગીકરણ તરફી નિર્ણયો અને કર્મચારીઓના વર્ષો જૂના પડતર પ્રશ્નોનું કોઈ નિકાલ ન આવતા ‘ગુજરાત એસટી મજદૂર મહાસંઘ’ દ્વારા આરપારની લડાઈનું રણશિંગું ફૂંકી દેવામાં આવ્યું છે. મહાસંઘ દ્વારા આગામી ૧૮ જૂનથી ૨૫ જૂન સુધી રાજ્યવ્યાપી ઉગ્ર આંદોલન કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેને પગલે એસટીના વહીવટી તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ છે.
આઉટસોર્સિંગ ભરતી અને ખાનગીકરણ સામે કર્મચારીઓમાં ભારે રોષ
એસટી નિગમની મનસ્વી નીતિઓ સામે લાંબા સમયથી ધૂંધવાઈ રહેલો કર્મચારીઓનો આક્રોશ હવે સપાટી પર આવી ગયો છે. નિગમ દ્વારા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ખાનગી એજન્સીઓ પાસેથી બસો ભાડે લેવાના વલણ તેમજ આઉટસોર્સિંગ પ્રથા હેઠળ આશરે ૪,૦૦૦ જેટલા ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની ભરતી કરવાના તાજેતરના નિર્ણયથી કાયમી કર્મચારીઓ ભારે રોષે ભરાયા છે. કર્મચારીઓનું માનવું છે કે આ પ્રકારના નિર્ણયોથી નિગમનું અસ્તિત્વ જોખમાશે.
આ ઉપરાંત, કર્મચારીઓના વર્ષોથી લટકતા મુખ્ય પડતર પ્રશ્નો જેવા કે:
તમામ સ્તરે સાતમું પગાર પંચ પૂર્ણ રૂપે લાગુ કરવું.
છેલ્લા દોઢ વર્ષથી બાકી ચડેલું મોંઘવારી ભથ્થું (DA Arrears) તાકીદે ચૂકવવું.
નિગમમાં પાયાના સ્તરે ચાલતી શોષણયુક્ત કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા કાયમી ધોરણે બંધ કરવી.
આ તમામ વાજબી માંગણીઓ પ્રશાસન દ્વારા સંતોષવામાં ન આવતા કર્મચારીઓએ છેવટે ગાંધીચીંધ્યા માર્ગે આંદોલન છેડવાની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે.
આંદોલનનું વિગતવાર શેડ્યૂલ (Protest Schedule)
ગુજરાત એસટી મજદૂર મહાસંઘ દ્વારા આગામી એક અઠવાડિયા સુધી ચાલનારા આ આંદોલનને તબક્કાવાર રીતે વધુ ઉગ્ર બનાવવાનું આયોજન કરાયું છે, જેની રૂપરેખા નીચે મુજબ છે:
૧૮, ૧૯ અને ૨૦ જૂન (પ્રથમ તબક્કો): આંદોલનના પ્રથમ ત્રણ દિવસ દરમિયાન રાજ્યભરના તમામ એસટી કર્મચારીઓ પોતાની ફરજ પર હાજર રહીને હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ પ્રદર્શિત કરશે.
૨૨ અને ૨૩ જૂન (બીજો તબક્કો): રવિવારની રજા બાદ, સોમવાર અને મંગળવારે કર્મચારીઓ વિવિધ બસ ડેપો, મધ્યસ્થ વર્કશોપ તેમજ વિભાગીય કચેરીઓની બહાર એકત્રિત થશે. જ્યાં તેઓ નિગમ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરશે અને ઘંટનાદ (ઘંટ વગાડીને) સાથે રામધૂન બોલાવી પ્રશાસનને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરશે.
૨૪ જૂન (ડિજિટલ વિરોધ): આ દિવસે આંદોલન સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ પર શિફ્ટ થશે. કર્મચારીઓ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, વાહનવ્યવહાર મંત્રી તેમજ એસટી નિગમના ઉચ્ચ વડાઓને સત્તાવાર ટેગ કરીને પોતાની માંગણીઓ બુલંદ કરશે અને ઓનલાઈન મોરચો સંભાળશે.
૨૫ જૂન (આખરી તબક્કો): આંદોલનના અંતિમ દિવસે વિરોધ પ્રદર્શન ચરમસીમાએ પહોંચશે. ૨૫મી જૂને સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યાથી નિગમની તમામ વિભાગીય કચેરીઓ સામે કર્મચારીઓ સામૂહિક રીતે ધરણાં પર બેસી જશે અને ઉગ્ર દેખાવો કરશે.
કર્મચારી સંગઠનોએ ચીમકી આપી છે કે જો આ આંદોલન બાદ પણ સરકાર કે નિગમ આંખ આડા કાન કરશે, તો આગામી સમયમાં આનાથી પણ વધુ આકરાં પગલાં લેવામાં આવશે.