સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: 15 મહાનગરપાલિકામાં લોકશાહીનો ઉત્સવ સંપન્ન

ગુજરાતમાં આજે 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટેનું મતદાન અત્યંત શાંતિપૂર્ણ અને ઉત્સાહજનક માહોલમાં પૂર્ણ થયું છે. રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાઓની કુલ 1001 બેઠકો પર નસીબ અજમાવી રહેલા 3145 ઉમેદવારોનું ભાવી હવે EVMમાં સીલ થઈ ગયું છે. કાળઝાળ ગરમી અને લૂની આગાહી છતાં ગુજરાતીઓએ લોકશાહીના આ પર્વમાં હોંશેહોંશે ભાગ લીધો હતો. સરેરાશ મતદાનનો આંકડો 50 ટકાની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે, જે આગામી મંગળવારે આવનારા પરિણામોમાં કોઈ મોટા ઉલટફેરના સંકેત આપી રહ્યો છે.
આ ચૂંટણીની સૌથી મોટી વિશેષતા એ રહી કે રાજ્યના ત્રણ મુખ્ય મહાનગરો—અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત—માં મતદારોએ ગત 2021ની ચૂંટણીના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. સુરતમાં તો મતદાનની ટકાવારીમાં અધધ 5 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જે સીધું 52.83 ટકા પર પહોંચી ગયું છે. અમદાવાદમાં પણ જાગૃત મતદારોએ ગરમીને મ્હાત આપીને 44.69 ટકા મતદાન કર્યું છે. બીજી તરફ, નવનિર્મિત વાપી મહાનગરપાલિકામાં તો લોકશાહીનો જુવાળ જોવા મળ્યો હોય તેમ સૌથી વધુ 65.68 ટકા બમ્પર મતદાન નોંધાયું છે.
દિવસભરના વાતાવરણની વાત કરીએ તો, સવારના સમયે મતદાન મથકો પર લાંબી કતારો જોવા મળી હતી, પરંતુ બપોરે 1 થી 4 વાગ્યા દરમિયાન ગરમીના પ્રકોપને કારણે મતદાનની ગતિ ધીમી પડી હતી. જોકે, સાંજના સમયે ફરીથી લોકો મોટી સંખ્યામાં બહાર નીકળ્યા હતા. ગાંધીધામમાં સૌથી ઓછું 39.85 ટકા મતદાન નોંધાયું છે, જ્યારે નવસારી અને મોરબી જેવા શહેરોમાં 58 ટકાથી વધુ મતદાન થયું છે. હવે તમામની નજર મંગળવાર પર ટકેલી છે, જ્યારે આ EVM ખુલશે અને જનતાનો આખરી ફેંસલો દુનિયા સામે આવશે.