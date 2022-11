કોંગ્રેસની વધુ એક યાદી જાહેર, જીગ્નેશ મેવાણી અને ગેની બેનને મળી ટિકિટ

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 : ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારી જોરશોરથી ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે તમામ પાર્ટીઓ પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી રહી છે. ત્યારે આજે કોંગ્રેસે વધુ એક યાદી જાહેર કરી છે. કોંગ્રેસે આજે વધુ 33 ઉમેદવારના નામ જાહેર કર્યા છે. જેમાં વડગામ બેઠક પરથી જીગ્નેશ મેવાણી, વાવ બેઠક પરથી ગેની બેન ઠાકોર, થરાદ બેઠક પરથી ગુલાબસિંહ રાજપુત અને પાટણ બેઠક પરથી કિરીટ પટેલને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

The CEC has selected the following candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Gujarat. pic.twitter.com/76hwlwyG6q

