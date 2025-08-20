ગુજરાત કેબિનેટ બેઠકમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર વ્યાપક ચર્ચા થઈ

ગુજરાત સરકારની આજની કેબિનેટ બેઠક મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થઈ, જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગામી ગુજરાત પ્રવાસ, વિધાનસભાના ચોમાસા સત્ર અને વડાપ્રધાનના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે ઉજવાતા સેવા પખવાડિયાને લઈ વ્યાપક ચર્ચા થઈ.
વડાપ્રધાનનો ગુજરાત પ્રવાસ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ આગામી સમયમાં નિર્ધારિત થવાનો છે, જે દરમિયાન તેઓ વિકાસલક્ષી યોજનાઓના લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. કેબિનેટમાં તેમના પ્રવાસના આયોજન, કાર્યક્રમોની રૂપરેખા અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સની જાહેરાતો અંગે ચર્ચા થઈ. રાજ્ય સરકારે આ પ્રવાસને સફળ બનાવવા વિશેષ તૈયારીઓ શરૂ કરી છે.
વિધાનસભાનું ચોમાસું સત્ર
ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસું સત્ર નજીક આવી રહ્યું છે, જેમાં સરકાર અનેક મહત્વપૂર્ણ બિલો રજૂ કરવાની તૈયારીમાં છે. મોંઘવારી, ખેતી, પાણી, શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેશે. વિપક્ષના પ્રશ્નોનો સામનો કરવા અને ચર્ચાઓ માટે રણનીતિ ઘડવા પણ બેઠકમાં વિચારણા કરવામાં આવી.
સેવા પખવાડિયું
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે રાજ્યમાં સેવા પખવાડિયાનું આયોજન થશે. આ અંતર્ગત આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પ, વૃક્ષારોપણ, સ્વચ્છતા અભિયાન, રક્તદાન શિબિરો અને વંચિત વર્ગો માટે સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ યોજાશે. યુવા સેવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ આ કાર્યક્રમોનું સંકલન કરશે. ગઈકાલે પ્રવાસન મંત્રી મુળુભાઈ બેરાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી બેઠકમાં વડાપ્રધાનના જીવનપ્રસંગો પર આધારિત ડોક્યુમેન્ટરી અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની રૂપરેખા તૈયાર થઈ હતી.
રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી આવતીકાલે કમલમ ખાતે જિલ્લાવાર સેવા પખવાડિયાની યોજનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા બેઠક યોજશે. આ અભિયાનને જનજન સુધી પહોંચાડવા ભાજપ સંગઠન, સરકારી વિભાગો અને સામાજિક સંસ્થાઓને જોડવામાં આવશે.
રાજકીય અભિયાનનું સ્વરૂપ
રાજકીય નિરીક્ષકોના મતે, સેવા પખવાડિયું માત્ર સામાજિક નહીં, પરંતુ રાજકીય અભિયાનનું સ્વરૂપ પણ ધરાવશે, જેના દ્વારા ભાજપ સરકાર લોકો સુધી વિકાસની વાતો મજબૂત રીતે પહોંચાડવા માગે છે. આજની બેઠકમાં આ તમામ મુદ્દાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા બાદ મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.