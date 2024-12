FBI ચીફના રાજીનામા પર ખુશ થયા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

અમેરિકા: પ્રમુખ પદની ખુરશી સંભાળવા જઈ રહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુપ્તચર એજન્સી ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (FBI)નું નેતૃત્વ કરવા માટે ભારતીય મૂળના કાશ પટેલની પસંદગીને યોગ્ય ગણાવી છે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું છે કે, FBIનું નેતૃત્વ કરવા માટે કાશ પટેલ સૌથી યોગ્ય વ્યક્તિ છે. તેઓ દેશમાં ઝડપથી કાયદો-વ્યવસ્થા અને ન્યાયને સ્થાપિત કરશે.

The resignation of Christopher Wray is a great day for America as it will end the Weaponization of what has become known as the United States Department of Injustice. I just don’t know what happened to him. We will now restore the Rule of Law for all Americans. Under the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2024