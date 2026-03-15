અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો, સરકારે કહ્યું – ગેસ અને પેટ્રોલનો સ્ટોક ફૂલ છે

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે દેશમાં ઈંધણની અછત અંગે સોશિયલ મીડિયા પર અનેક અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી. પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે આ અફવાઓને સંપૂર્ણપણે ખોટી ગણાવીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રસોઈ ગેસનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ દેશની ઊર્જા સપ્લાય સંપૂર્ણ રીતે સ્થિર છે અને સામાન્ય નાગરિકોએ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.
સરકારના નિવેદન મુજબ દેશની તમામ રિફાઈનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે અને કાચા તેલનો પૂરતો જથ્થો સંગ્રહમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આ માહિતી Ministry of Petroleum and Natural Gas દ્વારા આપવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે હાલની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે અને દેશમાં ઈંધણની સપ્લાયમાં કોઈ વિક્ષેપ નથી.
તાજેતરમાં પશ્ચિમ એશિયામાં વધેલા સંઘર્ષને કારણે લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો કે કદાચ ભારતમાં ઈંધણની કમી સર્જાઈ શકે. આ કારણે ઘણા લોકો ગેસ એજન્સીઓ અને પેટ્રોલ પંપ પર મોટી સંખ્યામાં પહોંચી ગયા હતા. પરંતુ સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટતા કર્યા બાદ હવે આ ગભરાટમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
સરકારી આંકડા મુજબ થોડા દિવસ પહેલા એલપીજી બુકિંગનો આંકડો રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. એક દિવસમાં લગભગ 88.8 લાખ બુકિંગ નોંધાઈ હતી, જે સામાન્ય માંગ કરતા ઘણી વધારે હતી. પરંતુ સરકારના વિશ્વાસ બાદ હવે આ આંકડો ઘટીને લગભગ 77 લાખ સુધી આવી ગયો છે, જે દર્શાવે છે કે લોકો હવે ગભરાટમાં બુકિંગ કરતા નથી.
આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ડિજિટલ માધ્યમનો ઉપયોગ પણ વધ્યો છે. તેલ કંપનીઓએ લોકોને લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવા બદલે ઓનલાઇન બુકિંગ કરવાની અપીલ કરી હતી. તેના પરિણામે હવે ઓનલાઇન ગેસ બુકિંગનો દર લગભગ 84 ટકા પરથી વધીને 87 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે.