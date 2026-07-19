સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભયંકર કડાકો

સોના અને ચાંદીના દાગીના ખરીદવાની ઈચ્છા રાખતા ગ્રાહકો અને રોકાણકારો માટે આ જુલાઈ મહિનો મોટી રાહત લઈને આવ્યો છે. ચાલુ સપ્તાહ દરમિયાન અને સમગ્ર જુલાઈ મહિનામાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં અભૂતપૂર્વ અને ભયંકર ઘટાડો નોંધાયો છે. મલ્ટી કમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) અને ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ના સત્તાવાર અને તાજા આંકડા અનુસાર, સોનાનો ભાવ તેના સર્વોચ્ચ સ્તરથી અંદાજે ₹60,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ જેટલો નીચો આવી ગયો છે. બીજી તરફ, ચાંદી તેના ઓલ-ટાઇમ રેકોર્ડ હાઇ સ્તરથી ₹2.03 લાખથી વધુ સસ્તી થઈને વેચાઈ રહી છે. આ કડાકા બાદ આજે ઘરેલું બજારમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ઘટીને ₹1,41,159 પ્રતિ 10 ગ્રામ અને ચાંદી ₹2,15,474 પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ છે.
5 દિવસમાં ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો
એમસીએક્સ (MCX) પર 1 કિલોગ્રામ ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. શુક્રવારે બજાર બંધ થયું તે પહેલાં, સપ્તાહના 5 દિવસમાં 4 September ના રોજ એક્સપાયર થનારી ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં ₹6,215 નો જંગી ઘટાડો થયો હતો. અગાઉ 10 July ના રોજ 1 કિલો ચાંદીનો રેટ ₹2,22,664 હતો, જે 17 July ના રોજ ઘટીને ₹2,16,449 પર આવી ગયો હતો.
જુલાઈના 19 દિવસમાં ભાવોનું વિશ્લેષણ
ભારતીય બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સત્તાવાર રેટ લિસ્ટ અનુસાર, 1 July થી 19 July સુધીના સમયગાળામાં ચાંદીના વાયદાના ભાવો પર નજર કરીએ તો, 1 July ના રોજ MCX પર ચાંદીનો રેટ ₹2,30,384 પ્રતિ કિલો હતો, જે 19 July સુધીમાં ₹13,935 તૂટી ગયો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, January 2026 માં ચાંદીનો ભાવ ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત તેની સર્વોચ્ચ સપાટી ₹4,20,048 પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી ગયો હતો, જે જુલાઈ મહિનો આવતા-આવતા ₹2,03,599 જેટલો સસ્તો થઈ ચૂક્યો છે.
જુદા-જુદા કેરેટ અનુસાર સોનાના આજના લેટેસ્ટ ભાવ (Per 10 Grams)
24 Karat Gold: ₹1,41,159
22 Karat Gold: ₹1,37,770
20 Karat Gold: ₹1,25,630
18 Karat Gold: ₹1,14,340
14 Karat Gold: ₹91,050
કિંમતો અચાનક ક્રેશ થવાના મુખ્ય 2 વૈશ્વિક કારણો
રેકોર્ડ હાઈ સ્તર પરથી ભારે પ્રોફિટ બુકિંગ: January 2026 માં ચાંદી તેના ઐતિહાસિક શિખર ₹4,20,048 પર પહોંચી ગઈ હતી. ભાવો ખૂબ ઊંચા થઈ જવાને કારણે વૈશ્વિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (Global Institutional Investors) મોટા પાયે નફો વસૂલવાનું (Profit Booking) શરૂ કર્યું હતું, જેના લીધે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સપ્લાય વધી ગઈ અને કિંમતો જુલાઈ આવતા સુધીમાં અડધાથી પણ ઓછી થઈ ગઈ છે.
ડોલરની મજબૂતી અને બોન્ડ યીલ્ડમાં સુધારો
અમેરિકન સેન્ટ્રલ બેંક (US Federal Reserve) દ્વારા મોંઘવારી નિયંત્રણ માટે લેવાયેલા કડક પગલાંને કારણે ડોલર ઇન્ડેક્સ મજબૂત થયો છે. જ્યારે પણ વૈશ્વિક બજારમાં યુએસ ડોલર મજબૂત બને છે, ત્યારે ગ્લોબલ કોમોડિટી માર્કેટમાં સોના અને ચાંદી પર દબાણ વધે છે, જેની સીધી અસર હેઠળ ભારતીય બજારોમાં પણ મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે.