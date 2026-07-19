લોર્ડ્સ વનડેમાં કેમ કાળી પટ્ટી બાંધીને મેદાન પર ઉતર્યા ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ (Lords) ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રવિવાર 19 July 2026 ના રોજ રમાયેલી ત્રીજી અને નિર્ણાયક વનડે (ODI) મેચ દરમિયાન એક અત્યંત ભાવુક દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું. મેચની શરૂઆત પહેલાં બંને ટીમોના ખેલાડીઓ અને મેદાન પર હાજર હજારો દર્શકોએ ક્રિકેટ ઇતિહાસના સૌથી મહાન ઓલરાઉન્ડર સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ (Sir Garfield Sobers) ને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. વેસ્ટઇન્ડીઝના આ દિગ્ગજ ખેલાડીના સન્માનમાં બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ મેદાન પર 1 મિનિટનું મૌન રાખ્યું હતું અને ત્યારબાદ હાથ પર કાળી પટ્ટી (બ્લેક આર્મબેન્ડ) બાંધીને રમવા ઉતર્યા હતા.
#TeamIndia is wearing black armbands to pay tribute to West Indies legend Sir Garfield Sobers following his passing on Friday.#ENGvIND pic.twitter.com/cYXAWc40iT
— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
વેસ્ટઇન્ડીઝના દિગ્ગજનું બાર્બાડોસમાં નિધન
ક્રિકેટ જગતના આ મહાન સપૂત સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું શુક્રવાર 17 July 2026 ના રોજ વેસ્ટઇન્ડીઝના બાર્બાડોસ (Barbados) માં નિધન થયું હતું. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગે સત્તાવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ટીમ ઇન્ડિયા શુક્રવારે અવસાન પામેલા સર ગારફિલ્ડ સોબર્સના નિધનના શોકમાં અને તેમના પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવા માટે બ્લેક આર્મબેન્ડ પહેરીને રમી રહી છે. લોર્ડ્સના મેદાન પર લાગેલી મોટી સ્ક્રીન પર પણ સર ગારફિલ્ડ સોબર્સની તસવીર પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી અને સ્ટેડિયમમાં હાજર તમામ લોકોએ ઊભા થઈને તેમને અંતિમ સલામી આપી હતી.
પ્રથમ વખત 6 બોલમાં 6 સિક્સર મારવાનો રેકોર્ડ
સર ગારફિલ્ડ સોબર્સને ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સર્વકાલીન સર્વશ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર તરીકે ગણવામાં આવે છે. તેમણે વેસ્ટઇન્ડીઝ માટે કુલ 93 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, જેમાં તેમણે 26 સદીની મદદથી 8,032 રન બનાવ્યા હતા અને શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કરતા 235 વિકેટો પણ ઝડપી હતી. ક્રિકેટ જગતમાં સત્તાવાર રીતે પ્રથમ વખત એક જ ઓવરમાં 6 બોલમાં 6 છગ્ગા (Sixes) ફટકારવાનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ પણ તેમના નામે નોંધાયેલો છે. તેમની ઉત્કૃષ્ટ બેટિંગ, ઘાતક ફાસ્ટ બોલિંગ, સ્પિન બોલિંગ અને અદભુત ફિલ્ડિંગની બહુમુખી પ્રતિભાને કારણે જ તેમને ક્રિકેટ ઇતિહાસના સૌથી સંપૂર્ણ ખેલાડી (Complete Cricketer) માનવામાં આવે છે. તેમના નિધનથી વૈશ્વિક ક્રિકેટ જગતે પોતાની સૌથી મહાન હસ્તી ગુમાવી દીધી છે અને લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને તેમની અમૂલ્ય વિરાસતને નમન કર્યા હતા.