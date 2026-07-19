વિશ્વભરમાં આજે અગ્રણી સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ ફેસબુક (Facebook) અચાનક ઠપ થઈ જતાં કરોડો યુઝર્સ ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. સવારના સમયથી જ યુઝર્સને સામાન્ય ટેકનિકલ સમસ્યાઓ નડવાની શરૂઆત થઈ હતી, પરંતુ બપોર થતાં-થતાં ફેસબુકની મોબાઈલ એપ અને સત્તાવાર વેબસાઈટ બંનેએ સંપૂર્ણપણે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. વિશ્વભરના લાખો યુઝર્સ પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટમાં લોગઈન કરી શકતા નહોતા. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો વેબસાઈટ જ ઓપન થઈ રહી નહોતી અને મોબાઈલ એપ પર સતત એરર (Error) મેસેજ દેખાઈ રહ્યો હતો. યુઝર્સની ન્યૂઝ ફીડ પણ અપડેટ થઈ રહી નહોતી અને ચાલુ એપમાંથી લોકોના એકાઉન્ટ આપોઆપ લોગઆઉટ થઈ રહ્યા હતા. આ સમસ્યા સર્જાતા જ લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (અગાઉનું ટ્વિટર) પર ફેસબુક ડાઉન હોવાની ફરિયાદોનો મારો ચલાવ્યો હતો અને કંપનીને આ ખામી જલ્દી સુધારવા વિનંતી કરી હતી.
આઉટેજનો ચોક્કસ સમય અને સમસ્યાઓ
યુઝર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદો અનુસાર, ફેસબુક વાપરવામાં અલગ-અલગ પ્રકારની ગંભીર અડચણો આવી રહી હતી. વેબસાઈટ અને એપ યોગ્ય રીતે લોડ થઈ શકતી નહોતી અને ન્યૂઝ ફીડ સવારથી જ સ્થિર થઈ ગઈ હતી. આઉટેજ ટ્રેક કરતી વેબસાઈટ ડાઉનડિટેક્ટર (DownDetector) ના અહેવાલ મુજબ, ફેસબુક ડાઉન થવાની આ વૈશ્વિક સમસ્યા અમેરિકન સમય અનુસાર વહેલી સવારે અંદાજે 3:34 AM વાગ્યે શરૂ થઈ હતી. જ્યારે ભારતમાં બપોરે અંદાજે 1 વાગ્યાની આસપાસ ફેસબુક ડાઉન થયું હતું, જેમાં સૌથી પહેલાં પ્લેટફોર્મ અત્યંત સ્લો (ધીમું) થવાની સમસ્યા સામે આવી હતી.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ થયું ડાઉન, મેટા તરફથી સ્પષ્ટતાની રાહ
ફેસબુક ઉપરાંત મેટા (Meta) કંપનીની જ અન્ય લોકપ્રિય એપ ઇન્સ્ટાગ્રામ (Instagram) ને લઈને પણ ડાઉનડિટેક્ટર પર હજારો ફરિયાદો નોંધાઈ હતી. જો કે, આ મોટા આઉટેજ અંગે મેટા કંપની તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. નિષ્ણાતોના મતે, કંપની આ ફરિયાદોના આધારે ટેકનિકલ તપાસ કર્યા બાદ જ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરી શકે છે. આ એક સંપૂર્ણ વૈશ્વિક સર્વર પ્રોબ્લેમ (Server Issue) હોવાથી યુઝર્સે પોતાના ફોનમાં ફેસબુક એપને વારંવાર રી-સ્ટાર્ટ કરવાની કે સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ બદલવાની કોઈ જરૂર નથી, સર્વરની ખામી સુધરતા જ એપ આપોઆપ ચાલુ થઈ જશે.
ભારતમાં ફેસબુકનું વિશાળ માર્કેટ
અત્રે નોંધનીય છે કે, મેટા કંપનીની આ સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ વિશ્વની સૌથી મોટી સોશિયલ મીડિયા સર્વિસ છે, જેના માધ્યમથી લોકો ઓનલાઇન કનેક્ટ રહે છે અને એકબીજા સાથે ફોટો, વીડિયો તથા મેસેજ શેર કરે છે. વર્તમાન સમયમાં ફેસબુક પર રીલ્સ જોવા ઉપરાંત લોકો પોતાના બિઝનેસને પ્રમોટ કરવાના ફીચર્સનો પણ મોટા પાયે ઉપયોગ કરે છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત એ ફેસબુકનું બીજું સૌથી મોટું માર્કેટ છે. ભારતમાં ફેસબુકના અંદાજે 58 કરોડ (580 Million) યુઝર્સ છે, જેના કારણે આ આઉટેજની વ્યાપક અસર ભારતીય યુઝર્સ પર જોવા મળી હતી.