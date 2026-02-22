સોના ચાંદીના ભાવમાં થયો ધરખમ ઘટાડો

નવા વર્ષની શરૂઆતમાં, સોના અને ચાંદીના ભાવ અચાનક વધીને સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગયા. હવે, ચાંદી તેના ઉચ્ચ સ્તરથી ₹167,000 સસ્તી થઈ ગઈ છે, અને સોનામાં પણ પ્રતિ ગ્રામ આશરે ₹36,000નો ઘટાડો થયો છે. સોના ચાંદીનો ભાવ: ગયા અઠવાડિયે ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો હોવા છતાં, આ કિંમતી ધાતુ તેના જીવનકાળના ઉચ્ચ સ્તર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે સસ્તી છે. હકીકતમાં, 29 જાન્યુઆરીએ, ચાંદીના ભાવમાં ઝડપથી વધારો થયો, ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ₹400,000 પ્રતિ કિલોગ્રામના સ્તરને વટાવીને ₹420,048 પર પહોંચી ગયો. જોકે, આ સ્તરે પહોંચ્યા પછી, તેની કિંમત ઝડપથી ઘટવા લાગી. આ પછી, ચાંદી 29 જાન્યુઆરીના રોજ 4,20,048 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી હજુ પણ 1,67,104 રૂપિયા સસ્તી છે.
ચાંદીના ભાવ ઉચ્ચ સ્તરથી ઘટ્યા
13 ફેબ્રુઆરીએ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદી 2,44,360 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી, જે શુક્રવારે વધીને 2,52,944 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ છે, જે એક અઠવાડિયામાં 8,584 રૂપિયાનો વધારો દર્શાવે છે. ચાંદી હજુ પણ 1.67 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ કરી રહી છે, જ્યારે 24 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામ 36,000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તો છે. હકીકતમાં, 13 ફેબ્રુઆરીએ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર ચાંદીનો ભાવ સતત ઘટતો રહ્યો, 2,44,360 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો, અને એક અઠવાડિયા પછી, તે ગયા શુક્રવારે 2,52,944 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો.
માત્ર ચાંદી જ નહીં, સોનું પણ ચમક્યું
સોનાની વાત કરીએ તો, ગયા અઠવાડિયે ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો જ નહીં, પરંતુ સોનામાં પણ વધારો થયો. ૧૩ ફેબ્રુઆરીના રોજ, MCX ગોલ્ડ રેટ પર ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ ૨જી એપ્રિલના રોજ ૧,૫૫,૮૯૫ રૂપિયા પર બંધ થયો હતો અને અઠવાડિયાના પાંચ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં તે ૧,૫૬,૮૭૬ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો હતો. આ સાપ્તાહિક ₹૯૮૧નો વધારો દર્શાવે છે. જોકે, ૨૯ જાન્યુઆરીના રોજ પહોંચેલા ૧૦ ગ્રામના ₹૧,૯૩,૦૯૬ના ઉચ્ચતમ સ્તરથી સોનું હજુ પણ ₹૩૬,૨૨૦ નીચે છે. રોકાણકારો હવે બજારની આગામી ચાલ પર નજર રાખી રહ્યા છે.
સ્થાનિક બજારમાં દર શું છે?
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ની વેબસાઇટ IBJA.Com અનુસાર, બંને કિંમતી ધાતુઓ પણ અહીં વધી છે. એક અઠવાડિયામાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,52,765 થી વધીને ₹1,55,066 થયો, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,51,340 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. 20 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,38,010 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો અને 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,25,600 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો. સ્થાનિક બજારમાં, ચાંદી પણ ₹2,42,433 થી વધીને ₹2,50,314 પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ.