હાર બાદ ભવિષ્યના સવાલ પર ગૌતમ ગંભીરનો સ્પષ્ટ જવાબ

ગંભીરે પોતાના ભવિષ્ય વિશેના પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો, પરંતુ સાથે જ તેમણે બધાને યાદ અપાવ્યું કે લોકોએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમે મેળવેલી સફળતાઓને ભૂલવી ન જોઈએ.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં હાર બાદ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર ટીકાનો ભોગ બની રહ્યા છે. ગુવાહાટી ટેસ્ટ દરમિયાન જ્યારે ભારતીય બેટિંગ ક્રમ પ્રથમ ઇનિંગમાં લથડ્યો હતો, ત્યારે ગંભીરને હટાવવાની માંગણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર જોર પકડ્યું હતું. હવે, ટીમ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 0-2 થી હારી ગઈ છે, ત્યારે ગંભીર ફરી એકવાર ટીકાનો ભોગ બની રહ્યા છે. જોકે, કોચે હવે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને કહ્યું છે કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) તેમના ભવિષ્યનો નિર્ણય લેશે.
13 મહિનામાં બીજી વાર ઘરઆંગણે શ્રેણી ગુમાવવી
ભારતને ઘરઆંગણે ફરી એક શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ગુવાહાટી ટેસ્ટ 408 રનથી જીતીને બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતનો વ્હાઇટવોશ કર્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ કોલકાતા ટેસ્ટ 30 રનથી જીતી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 549 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયન્સે બીજી ઇનિંગમાં ભારતને 140 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું અને 408 રનથી જીત મેળવી હતી. 13 મહિનામાં આ બીજી વખત છે જ્યારે કોઈ ટીમે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતને ક્લીન સ્વીપ કર્યું છે. અગાઉ, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2024માં, ન્યુઝીલેન્ડે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતને 3-0થી હરાવ્યું હતું.
ભવિષ્ય વિશે સ્પષ્ટ જવાબ
ગંભીરે પોતાના ભવિષ્ય વિશેના પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો, પરંતુ તેમણે બધાને યાદ અપાવ્યું કે લોકોએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમે મેળવેલી સફળતાને ભૂલવી ન જોઈએ. ગંભીરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, “મારા ભવિષ્ય વિશે BCCI નિર્ણય લેશે. મેં પહેલા કહ્યું છે કે ભારતીય ક્રિકેટ મહત્વપૂર્ણ છે, હું નહીં. પરંતુ હું તે વ્યક્તિ છું જેણે ઇંગ્લેન્ડ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના કોચ તરીકે તમને પરિણામો અપાવ્યા.” ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ, ભારતે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી અને ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની શ્રેણી 2-2થી ડ્રો કરી.
ગંભીરે કહ્યું,”દોષ દરેક વ્યક્તિનો છે, મારાથી શરૂઆત થાય છે. આપણે વધુ સારું રમવું જોઈતું હતું. 95/1 થી 122/7નો સ્કોર અસ્વીકાર્ય છે. તમે કોઈ એક ખેલાડી અથવા કોઈ એક શોટને દોષી ઠેરવી શકતા નથી. દોષ દરેકનો છે. હું ક્યારેય કોઈને દોષી ઠેરવતો નથી, અને હું તેવું થવા દઈશ પણ નહીં.”
ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ ભારતે 10 ટેસ્ટ હારી
ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ ભારતે 18 માંથી 10 ટેસ્ટ મેચ હારી છે, જેમાં ગયા વર્ષે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ક્લીન સ્વીપનો પણ સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ભારતનો રનથી સૌથી મોટો પરાજય થયો હતો. ટીમમાં વારંવાર ફેરફાર કરવા બદલ ગંભીરને સતત ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે, ખાસ કરીને રેડ-બોલ ફોર્મેટમાં વધુ ઓલરાઉન્ડરો રમવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા બદલ. ગંભીરે કહ્યું, “ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવા માટે તમારે અત્યંત ભવ્ય અને પ્રતિભાશાળી ક્રિકેટરોની જરૂર નથી. અમને મર્યાદિત કુશળતા અને મજબૂત વ્યક્તિત્વ ધરાવતા ખેલાડીઓની જરૂર છે. તેઓ સારા ટેસ્ટ ક્રિકેટર બનાવે છે.”