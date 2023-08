G-20 સમિટ : અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન 7 થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી દિલ્હીમાં રહેશે

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન G20 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે 7 થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારતની મુલાકાતે આવશે. ન્યૂઝ એજન્સી રોઇટર્સના અહેવાલ અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર જેક સુલિવને મંગળવારે એક બ્રીફિંગમાં આ માહિતી આપી હતી. અધિકારીએ કહ્યું કે બાઈડનની મુલાકાત દરમિયાન વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરવા સહિત ગરીબી સામે વધુ સારી રીતે લડવા માટે વિશ્વ બેંક સહિત બહુપક્ષીય વિકાસ બેંકોની ક્ષમતા વધારવા પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

US President Joe Biden will visit India from Sept 7-10 to attend a summit of the Group of 20 nations, White House national security adviser Jake Sullivan told a briefing on Tuesday, reports Reuters.

(file photo) pic.twitter.com/wT7hLbiGUc

— ANI (@ANI) August 22, 2023