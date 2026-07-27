પ્રદર્શન દરમિયાન PM મોદીનું અપમાન કરનાર શ્રીલેખા મિત્રા કોણ છે?

NEET વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઘણી સેલિબ્રિટીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. કેટલાક ફિલ્મ સ્ટાર્સ પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા. અભિનેત્રી શ્રીલેખા મિત્રાએ કોલકાતામાં પણ આવા જ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. તેણીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું અપમાનજનક પોસ્ટર પકડ્યું હતું. આ માટે તેણીને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવી હતી. કોલકાતા પોલીસે તેની સામે કેસ પણ દાખલ કર્યો હતો.

અભિનેત્રી શ્રીલેખા મિત્રા કોણ છે?

શ્રીલેખા મિત્રા બંગાળી સિનેમામાં એક જાણીતું નામ છે. તે સામાજિક મુદ્દાઓ પર પણ ખુલીને બોલે છે. અભિનય ઉપરાંત, તે લેખનમાં પણ સક્રિય છે. તેણીએ 1990 માં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેણીએ ઘણી બંગાળી ફિલ્મો અને ટીવી સિરિયલોમાં અભિનય કર્યો છે. તેણીના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 300,000 થી વધુ ફોલોઅર્સ પણ છે.

તાજેતરમાં, તેણીએ NEET વિરોધ પ્રદર્શનમાં પણ ભાગ લીધો હતો, જ્યાં અભિનેત્રીએ સરકારને પેપર લીક કેસની જવાબદારી લેવા કહ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું અપમાનજનક કાર્ટૂન બતાવવા બદલ તેની વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

ANI અનુસાર, કેયા ઘોષની ફરિયાદના આધારે રવિવારે આનંદપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. કોલકાતા પોલીસે જણાવ્યું હતું કે,”26 જુલાઈના રોજ, કેયા ઘોષ તરફથી આનંદપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ મળી હતી. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે શ્રીલેખા મિત્રાએ 24 જુલાઈના રોજ સિયાલદાહ અને ધર્મતલ્લા વચ્ચે જાહેર રેલી દરમિયાન ભારતના વડા પ્રધાનના અપમાનજનક, અપમાનજનક અને નિંદાત્મક કાર્ટૂન બતાવ્યા હતા. આ ફરિયાદના આધારે, આનંદપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.”
કોલકાતા પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

બંગાળી અભિનેત્રીએ પોતાના બચાવમાં શું કહ્યું?

જ્યારે શ્રીલેખા મિત્રા સામે પોલીસ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેણીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના બચાવમાં વાત કરી. તેણીએ કહ્યું કે લોકો તેણીને સોશિયલ મીડિયા પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ અને ખોટા સંદેશા મોકલી રહ્યા છે. વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં તેણી કહે છે, “હું ભાજપ વિરોધી હોઈ શકું છું, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે હું દેશદ્રોહી છું.” અભિનેત્રી કહે છે કે તેણીને ફસાવવામાં આવી રહી છે અને તે આ કેસમાં કાનૂની લડાઈ લડશે. તે જ વાયરલ વીડિયોમાં, તેણી કહે છે કે તેણીએ ચશ્માને બદલે સનગ્લાસ પહેર્યા હતા, તેથી તેણીએ પોસ્ટર પર ધ્યાન આપ્યું નહીં.

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