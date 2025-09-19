દિશા પટનીના ફાયરિંગ કેસના પાંચમા આરોપીનું એન્કાઉન્ટર

બરેલી પોલીસે શાહી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એન્કાઉન્ટર દરમિયાન બોલિવૂડ અભિનેત્રી દિશા પટણીના ઘરે ગોળીબાર કરવાના કાવતરામાં સામેલ પાંચમા શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી. શુક્રવારે મોડી રાત્રે, બિહારીપુર નદીના પુલ પાસે પોલીસ અને ગુનેગારો વચ્ચે ગોળીબાર થયો, જેમાં બિયાવર જિલ્લા (રાજસ્થાન)ના જૈતરન પોલીસ સ્ટેશનના બેડકાલાનો રહેવાસી 19 વર્ષીય રામનિવાસ ઉર્ફે દીપક ઉર્ફે દીપુ ગોળી મારીને ઘાયલ થયો. આરોપી માટે 25,000 રૂપિયાનું ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું.
પોલીસે તેના કબજામાંથી 32 બોરની પિસ્તોલ, ચાર જીવતા અને ચાર ખાલી કારતૂસ જપ્ત કર્યા. સોનીપત જિલ્લાના બાડી પોલીસ સ્ટેશનના રાજપુરના રહેવાસી સતીશના પુત્ર અનિલની પણ ઘટનાસ્થળેથી ધરપકડ કરવામાં આવી, તેની સાથે .315 બોરની પિસ્તોલ, બે જીવતા અને ચાર ખાલી કારતૂસ પણ હતા. બંને આરોપીઓ નંબર પ્લેટ વગરની સ્પ્લેન્ડર પ્લસ બાઇક ચલાવી રહ્યા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગુનેગારોએ દિશા પટણીના ઘરે ગોળીબારની ઘટનાની રેકી કરી હતી અને તેઓ સતત સક્રિય હતા. શાહી પોલીસ સ્ટેશન અને SWAT ટીમે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને તેમને ઘેરી લીધા હતા. એન્કાઉન્ટર બાદ, ઘાયલ આરોપીને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. પોલીસનું કહેવું છે કે ગેંગના અન્ય સભ્યોની શોધ ચાલુ છે. આરોપીનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં તે જાહેર કરે છે કે તે ક્યારેય ઉત્તર પ્રદેશ પાછો નહીં ફરે.