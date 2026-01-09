Birthday Special: કલમના માસ્ટરનો દીકરો પણ માસ્ટર, બન્યો સફળ અભિનેતા અને નિર્માતા

ફરહાન અખ્તર આજે તેનો 52મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે ચાહકો તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. ભાગ મિલ્ખા ભાગ સહિત અનેક સુપરહિટ ફિલ્મો આપનાર, ફરહાન બહુમુખી પ્રતિભાશાળી અને પ્રશંસાને પાત્ર છે.

ફરહાન અખ્તર બોલિવૂડના એવા થોડા સ્ટાર્સમાંના એક છે જેમણે ફિલ્મ ઉદ્યોગના લગભગ 70 ટકા ક્ષેત્રોમાં નિપુણતા મેળવી છે. ગાયનથી લઈને અભિનય, દિગ્દર્શન અને એક સફળ નિર્માતા તરીકે પણ, ફરહાને પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી છે. હવે 52 વર્ષનો, ફરહાન અખ્તરના પિતા કલમના માસ્ટર અને લેખન જગતમાં સુપરસ્ટાર છે. તેમનો પુત્ર, ફરહાન પણ કોઈ કમ નથી, જેણે 27 વર્ષની ઉંમરે જ નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી લીધી હતી. તેમના જન્મદિવસ પર આપણે ફરહાન અખ્તરની કારકિર્દી અને અંગત જીવનની રસપ્રદ વાત જાણીએ.

ફરહાન અખ્તરનો જન્મ 9 જાન્યુઆરી, 1974ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો. તેમના પિતા જાવેદ અખ્તર ફિલ્મ જગતમાં કહાનીઓના રાજા. આ એ સમય હતો જ્યારે સલીમ-જાવેદની કલમ સુપરહિટ ફિલ્મો પાછળનું પ્રેરક બળ હતું. પિતાના ફિલ્મી વાતાવરણમાં ઉછરેલા ફરહાને પણ એ જ માર્ગ અપનાવ્યો અને 2001માં તેમણે “દિલ ચાહતા હૈ” ફિલ્મ બનાવી. તેમણે આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન કર્યું અને તેમાં મુખ્ય ભૂમિકા પોતે ભજવી. આ ફિલ્મ માત્ર સફળ જ નહોતી પણ એક સંપ્રદાય પણ બની હતી. આ પછી, તેમણે 2004માં ઋત્વિક રોશન અભિનીત ફિલ્મ “લક્ષ્ય”નું દિગ્દર્શન કર્યું, જે સુપરહિટ રહી. આનાથી તે એક સફળ દિગ્દર્શક અને અભિનેતા તરીકે સ્થાપિત થયા.

27 વર્ષની ઉંમરે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર જીત્યો

ફરહાન અખ્તરે આજ સુધીમાં 52 થી વધુ પુરસ્કારો જીત્યા છે. તેમણે તેમની પ્રથમ ફિલ્મ માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર જીત્યો અને અભિનેતા અને દિગ્દર્શક તરીકે અનેક ફિલ્મફેર પુરસ્કારો જીત્યા છે. મિલ્ખા સિંહ જેવી તેજસ્વી વાર્તાઓ પ્રત્યેના તેમના અભિનય સમર્પણને લોકો સલામ પણ કરે છે. તેઓ એક તેજસ્વી નિર્માતા પણ છે જેમણે લોકોના દિલ જીતી લે તેવી ડઝનબંધ વાર્તાઓ કહી છે. તાજેતરમાં જ, ફિલ્મ 10 બહાદુર રિલીઝ થઈ હતી, જેની ખૂબ પ્રશંસા થઈ હતી. જોકે આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારો દેખાવ કરી શકી ન હતી, તેમ છતાં તેની વાર્તા શાનદાર હતી. તેમણે મિર્ઝાપુર જેવી ઘણી સુપરહિટ OTT શ્રેણીઓનું પણ દિગ્દર્શન કર્યું છે.

26 વર્ષ પહેલા લગ્ન

ફરહાન અખ્તરે 26 વર્ષ પહેલા 2000 માં અધુના ભાવનાની સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમની મુલાકાત તેમની દિગ્દર્શક તરીકેની પહેલી ફિલ્મના નિર્માણ દરમિયાન થઈ હતી. તેઓ પ્રેમમાં પડ્યા અને લગ્ન કર્યા. તેમના લગ્ન 16 વર્ષ સુધી રહ્યા અને 2016 માં છૂટાછેડા લીધા. ત્યારબાદ ફરહાને શિબાની દાંડેકર સાથે લગ્ન કર્યા.

 

