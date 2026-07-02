ફરાહ ખાનને ઓસ્કાર માટે ખાસ આમંત્રણ, એકેડેમીના સભ્ય બન્યા

ફિલ્મ નિર્માતા અને કોરિયોગ્રાફર ફરાહ ખાન માટે સારા સમાચાર છે. હોલીવુડ સંબંધિત એક ખાસ જાણકારી સામે આવી છે.
ફિલ્મ નિર્માતા ફરાહ ખાન હાલમાં શો “લોકઅપ” સીઝન 2 હોસ્ટ કરી રહી છે. આ દરમિયાન તેણીએ ચાહકો સાથે એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં હોલીવુડ સંબંધિત એક ખાસ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી.
ઓસ્કારે ફરાહ ખાનને સભ્યપદ માટે આમંત્રણ આપ્યું
ખરેખર, ફરાહ ખાનને એકેડેમી ઓફ મોશન પિક્ચર આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ દ્વારા વર્ષ 2026 માટે સભ્યપદ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. આ સમાચારથી ખુશ થઈને ફરાહ ખાને સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી. તેણીએ લખ્યું કે તેણી આ પ્રતિષ્ઠિત જૂથનો ભાગ બનીને “ખૂબ જ ખુશ અને ગર્વ” અનુભવે છે.
529 લોકોને આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યા
દર વર્ષે એકેડેમી વિશ્વભરના કલાકારો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગના વ્યક્તિઓને તેના સભ્યો તરીકે સ્વીકારે છે. આ વર્ષે ફરાહ ખાન સહિત કુલ 529 લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. હવે, તે ઓસ્કાર વોટિંગ પ્રોસેસમાં ભાગ લઈ શકશે.
ફરાહ ખાન ઉપરાંત, આ યાદીમાં ઘણા અન્ય ભારતીય નામોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં “મકબૂલ,” “ઓમકારા,” અને “હૈદર” જેવી ફિલ્મો માટે જાણીતા પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા વિશાલ ભારદ્વાજનો સમાવેશ થાય છે.
દીપા ભાટિયા અને એકા લાખાણીનો સમાવેશ
પીઢ સંપાદક એ. શ્રીકર પ્રસાદ અને દીપા ભાટિયાને પણ આમંત્રણો મળ્યા છે. 45 વર્ષથી વધુની કારકિર્દીમાં દીપા ભાટિયાએ “RRR,” “દિલ ચાહતા હૈ,” “સાથિયા,” “તારે જમીન પર,” “રોક ઓન!!,” “માય નેમ ઇઝ ખાન,” અને “કાઈ પો છે” જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. આ યાદીમાં કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇનર એકા લાખાણી, કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર દિલીપ શંકર અને ડોક્યુમેન્ટ્રરી ફિલ્મ નિર્માતા શાલિની કાંતૈયાનો પણ સમાવેશ થાય છે.